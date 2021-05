Francesco Paolantoni chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera

Chi è Francesco Paolantoni, età, altezza, moglie, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera dell’attore e comico questa sera ospite al game show Top Dieci condotto da Carlo Conti e in onda dalle ore 21:20 su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni è a nato a Napoli il 3 marzo 1956 e ha 64 anni di età (è alto 168 cm). La sua passione per il teatro è stata forte sin da quando era giovane, infatti ha iniziato a frequentare negli anni ’70 la scuola d’arte drammatica a Napoli. Concluso il percorso, Francesco ha iniziato a lavorare in alcune compagnie teatrali per sbarcare poi in tv negli anni ’90.

Il primo programma a cui ha preso parte è “Mai dire Gol” insieme alla Gialappa’s band, interpretando alcuni personaggi comici entrati nell’immaginario collettivo. Dopo l’esperienza su Italia 1, Francesco è diventato ospite a “Quelli che il calcio” di Fabio Fazio e de “L’ottavo nano“, condotto da Serena Dandini e Corrado Guzzanti.

E’ anche un attore di cinema e ha ricoperto ruoli sia comici e più seri. In totale ha preso parte a sedici pellicole ed è stato candidato anche come migliore attore non protagonista per il Nastro d’argento. Di recente ha preso parte a “Stasera tutto è possibile” insieme a Stefano De Martino.

Moglie e figli: vita privata di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni non è sposato e attualmente non ha moglie, fidanzata o figli. In diverse occasioni ha dichiarato di non credere nel matrimonio, visto che la molte volte le cose non vanno come sperato. È parecchio legato al suo gatto, che appare spesso nelle foto che pubblica sui social.

L’attore infatti è molto presente sui social e specialmente su Instagram vanta un profilo seguito da più di 110mila followers (@francescopaolantoni).