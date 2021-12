Chi è Francesco Paolantoni: dove e quando è nato, carriera e vita privata dell’attore comico e commediografo italiano. Paolantoni è ospite nella puntata di giovedì 23 dicembre a I Soliti Ignoti, il game show di RaiUno condotto da Amadeus.

Dove e quando è nato: la biografia di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni nasce a Napoli da padre marchigiano e madre partenopea, il 3 marzo 1956, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha 64 anni ed è alto 168 cm. La passione per il teatro lo ha colto da giovanissimo: negli anni ’70, ha iniziato a frequentare la scuola d’arte drammatica a Napoli. Concluso il percorso, Francesco ha iniziato a lavorare in alcune compagnie teatrali per sbarcare poi in tv negli anni ’90.

Il primo programma a cui ha preso parte è “Mai dire Gol” insieme alla Gialappa’s band, interpretando alcuni personaggi comici entrati nell’immaginario collettivo. Dopo l’esperienza su Italia 1, Francesco è diventato ospite a “Quelli che il calcio” di Fabio Fazio e de “L’ottavo nano“, condotto da Serena Dandini e Corrado Guzzanti.

E’ anche un attore di cinema e ha ricoperto ruoli sia comici che seri. In totale ha recitato in sedici pellicole ed è stato candidato anche come migliore attore non protagonista per il Nastro d’argento. Di recente ha preso parte a “Stasera tutto è possibile” insieme a Stefano De Martino.

Moglie e figli: la vita privata di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni non è sposato e attualmente non ha moglie, fidanzata o figli. In più occasioni ha affermato di non credere nel matrimonio, visto che la maggior parte delle volte le cose non vanno come sperato.

È parecchio legato alla sua gatta Luisa, che appare spesso nelle foto che pubblica sui social. “E’ l’unica ‘femmina’ con cui sono sempre andato d’accordo”, ha detto scherzando e professandosi single incallito.

In passato è stato legato a Paola Cannatello, autrice e attrice napoletana: “Siamo cresciuti insieme – ha raccontato di lei l’attore in una recente intervista – anche nel lavoro. Siamo molto uniti, ci vogliamo bene. Ci siamo lasciati perché succede, le storie finiscono. L’amore in un certo senso c’è, ci vogliamo tanto bene”.

Francesco Paolantoni patrimonio

Quando guadagna Francesco Paolantoni? Ad oggi non si conosce l’ammontare del suo patrimonio. In virtù del successo e della fama raggiunta dall’attore, sempre abile a strappare un sorriso al suo pubblico, è presumibile che non se la passi male.

Secondo quanto riportato da Donnaglamour però sappiamo che quando Paolantoni aveva poco più di 20 anni, essendo già un attore di spessore, guadagnava circa 20 o 25 mila lire al giorno.