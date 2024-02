Francesco Renga chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, figli, Instagram, vita privata, Sanremo, biografia e carriera

Francesco Renga è tra i cantanti più apprezzati della musica italiana. La sua carriera da solista, dopo i Timoria, è stata e continua ad essere di successo, impreziosita inoltre dalla vittoria a Sanremo nel 2005 con il brano Angelo. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, biografia di Francesco Renga

Francesco Renga è nato a Udine il 12 giugno del 1968. Ha 55 anni. Nasce da Salvatorico, originario di Tula in Sardegna e Jolanda, siciliana. Dopo due anni a Udine, la famiglia si trasferisce a Brescia, dove trascorre la sua infanzia. Nel 1984 partecipa al concorso musicale Deskomusic con il suo primo gruppo, i Modus Vivendi, fondati un anno prima con alcuni amici. Renga entra poi in un’altra band, i Precious Time, in seguito divenuti Timoria. Nel 1987, poco prima di compiere 19 anni, Renga perde la madre a causa di un mieloma.

Fidanzata, figli, Instagram e vita privata

Il cantante ha avuto una relazione lunga undici anni con l’attrice Ambra Angiolini, da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. La fine del rapporto è stata ufficializzata nel novembre del 2015. Nel 2016 Renga si lega sentimentalmente a Diana Poloni, la sua attuale compagna. Il cantante vive a Brescia, città in cui è cresciuto. Profilo Instagram: francescorenga.

Nonostante la separazione da Ambra Angiolini, il rapporto tra l’attrice e il cantante continua a essere ottimo, come ha dichiarato lo stesso Renga durante un’intervista: “Io e Ambra abbiamo mantenuto un ottimo rapporto e abbiamo la fortuna di poter stare con i bambini anche insieme, in maniera molto serena, siamo felici di poterci dedicare a tempo pieno al tesoro che abbiamo messo al mondo”.

La carriera di Francesco Renga

Dopo essere stato il frontman della band Timoria, Renga nel 2000 avvia la sua carriera solista. Nel 2005 ha trionfato con la sua canzone Angelo durante il 55° Festival di Sanremo. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 9 album in studio, l’ultimo uscito nel 2023 è RengaNek, in collaborazione con il cantante Nek. Riportiamo di seguito gli altri suoi album in studio: Francesco Renga (2000), Tracce (2002), Camere con vista (2004), Ferro e cartone (2007), Un giorno bellissimo (2010), Tempo reale (2014), Scriverò il tuo nome (2016), L’altra metà (2019).

Nel 2007 Renga pubblica il suo primo libro, Come mi viene, legato all’album dello stesso anno Ferro e cartone. Nel 2024 il cantante torna a Sanremo, in coppia con Nek, con il brano Pazzo di te.

