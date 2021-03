Francesco Renga chi è: Sanremo 2021, moglie, figli, fidanzata, età, vita privata, carriera del cantante. Renga è tra i cantanti che prenderanno parte alla prima edizione durante il Covid del Festival di Sanremo 2021.

Riportiamo di seguito, i cantanti che prenderanno parte alla prima puntata del Festival di Sanremo 2021:

Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè.

Francesco Renga chi è: Sanremo 2021, moglie, figli, fidanzata, età, vita privata del cantante

Francesco Renga ha 52 anni ed è nato a Udine il 12 giugno 1968 (età 52 anni). Renga ha avuto una relazione lunga undici anni con l’attrice Ambra Angiolini, da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. La fine del rapporto è stata ufficializzata nel novembre del 2015.

Oltre alla sorella gemella Paola, ha un altro fratello, Stefano, di otto anni più grande. Anche Stefano da giovane cantava in una band e, a quanto dichiarato da Omar Pedrini, inizialmente fu proposto a lui il ruolo da cantante nei Precious Time. Stefano, però, aveva già firmato un contratto con la Sony insieme al suo gruppo e propose a Pedrini di far entrare Francesco nel gruppo.

Francesco Renga chi è: Sanremo 2021, carriera del cantante

Per quanto riguarda la carriera del cantante di Sanremo 2021, riportiamo di seguito le sue opere: Album in studio \ 2000 – Francesco Renga 2002 – Tracce 2004 – Camere con vista 2007 – Ferro e cartone 2010 – Un giorno bellissimo 2014 – Tempo reale 2016 – Scriverò il tuo nome 2019 – L’altra metà.

Album dal vivo / 2017 – Scriverò il tuo nome Live 2018 – Max Nek Renga, il disco (con Max Pezzali e Nek) Album tributo 2009 – Orchestraevoce Raccolte 2012 – Fermoimmagine 2014 – Il meglio 2014 – The Platinum Collection Con i Timoria.

Album in studio / 1990 – Colori che esplodono 1991 – Ritmo e dolore 1992 – Storie per vivere 1993 – Viaggio senza vento 1995 – 2020 SpeedBall 1997 – Eta Beta Raccolte 1998 – Senzatempo (dieci anni) 2007 – Ora e per sempre EP 1988 – Macchine e dollari.