ROMA – Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina continuano a scaricare l’uno sull’altra le responsabilità della fine del loro matrimonio. Il leader de Le Vibrazioni è convinto che le loro nozze siano naufragate a causa del tradimento della moglie con il suo grande amico nonché testimone di nozze Riccardo Scamarcio. La Incorvaia non approva però questa versione dei fatti e a Live – Non è la D’Urso ha raccontato che Francesco l’avrebbe tradita con più persone. Ora arriva una testimonianza che darebbe ragione all’influencer: a parlare è infatti Barbara, una modella trentenne che in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha raccontato di aver incontrato Sarcina e di aver avuto una relazione con lui.

Queste le sue parole: “Mi ha contattata lui sui social network intorno a febbraio dell’anno scorso. Poi ci siamo incontrati in piazza Trilussa, c’erano anche il suo batterista e il suo manager. Appena mi ha visto mi ha detto che gli sembrava di conoscermi da una vita. In effetti ho avuto la stessa sensazione anche io e non lo nego. Siamo andati a bere un drink e lui era molto gentile con me. Lui mi accarezza il braccio, diceva che sentiva di volermi bene e si è aperto subito. Poi ci siamo baciati. Mi ha fatto intendere che non era sposato, che aveva solo ex. Sembrava preso e siamo andati a letto insieme”.

La giovane ha anche raccontato di aver conosciuto il cantante de Le Vibrazioni in un momento in cui era ancora legato a Clizia e di aver interrotto le sue frequentazioni proprio per questo motivo, non appena ha saputo che Francesco stava ancora insieme all’ex moglie.

Barbara, dopo averr visto l’intervista di Clizia Incorvaia da Barbara D’Urso, ha deciso si contattarla: “Mi sono sentita davvero ferita da lui. Dopo l’intervista della Incorvaia in tv le ho scritto un messaggio sui social, lei ha voluto il mio numero e ci siamo parlate”.

Fonte: Nuovo, Live – Non è la D’Urso