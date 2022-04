Francesco Sarcina, chi è, dove e quando è nato, età, Le Vibrazioni, Sanremo, Clizia Incorvaia, la compagna modella, i tre figli, la vita privata

Francesco Sarcina è tra i tutor di The Band, il nuovo programma della prima serata del venerdì di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che sarà affiancato da Carlo Verdone, grande appassionato di musica, collezionista di vinili e batterista; da Asia Argento, ex giurata dei talent show Forte Forte Forte e X Factor; e da Gianna Nannini, alla sua prima esperienza in un talent show.

I tutor, invece, saranno, oltre a Sarcina, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione,Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

Dove e quando è nato, età, formazione, Le Vibrazioni: la biografia di Francesco Sarcina

Francesco Sarcina è un cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo musicale pop rock Le Vibrazioni. E’ nato a Milano il 30 ottobre del 1976, sotto il segno zodiacale dello scorpione. Ha 45 anni.

Inizia la sua formazione musicale suonando la chitarra in varie band e cover-band del milanese.

Nel 1993 conosce Alessandro Deidda, batterista, e con lui dà vita a Le Vibrazioni nel 1999 insieme a Stefano Verderi, chitarrista e tastierista, e Marco Castellani, bassista. Nel 2003 esce il singolo Dedicato a te.

Francesco Sarcina al Festival di Sanremo

Sarcina partecipa nel 2007 al Festival di Sanremo insieme a Stefano Verderi come ospite d’eccezione cantando insieme ai Velvet.

Nel 2010 scrive e canta un brano contenuto nel concept album Romanzo Criminale – il Cd.

L’anno seguente torna al Festival di Sanremo come ospite di un’esibizione di Giusy Ferreri.

Nel 2018 è all’Ariston con il suo gruppo, con il brano Così sbagliato.

La ex moglie Clizia Incorvaia, la compagna modella, i figli: la vita privata di Francesco Sarcina

Nel 2016, insieme alla moglie Clizia Incorvaia, ha preso parte alla quinta edizione dell’adventure game italiano Pechino Express.

Clizia Incorvaia e Sarcina sono stati insieme dal 2015 al 2019 e hanno avuto una figlia, Nina.

Attualmente il cantante sarebbe legato a Nayra Garibo, modella messicana di 25 anni, da cui Sarcina ha avuto la sua terza figlia, Yelaiah.

Sarcina aveva avuto anche un figlio precedente a Nina, Tobia, nato da un’altra relazione.