Francesco Sole riprende Giulia Cavaglia mentre… fa pipì. L’appello: “E’ stato un errore. Non lo fate girare”

ROMA – Francesco Sole ha ripreso la compagna, Giulia Cavaglia (ex Uomini e Donne e Temptation Island), mentre… fa pipì in giardino.

Il video è stato pubblicato per sbaglio sui social.

La storia è raccontata dal Giornale.

Oltre a far rimuovere subito il video al compagno, l’ex tronista ha voluto fare anche un appello agli utenti della rete:

“Francesco ha pubblicato quel video non volutamente.

Ovviamente mi sono molto arrabbiata con lui, quel contenuto non lo volevo online, stavamo giocando e ridendo e quindi non stavamo infrangendo nessuna legge.

Non volevo però che venisse condiviso perché in quel video si vedono le mie parti intime.

Lo trovo oggettivamente poco carino, soprattutto da parte delle donne.

Io ci metto ore a creare contenuti di make-up, cucina, ma condividetemi quelli!

È possibile che questo video abbia fatto così tanto scalpore?”.

“Se vedete questo contenuto – spiega – vi chiedo per favore di segnalarlo, è stato un errore chiaramente, e invito tutte le persone a capire che stanno violando la mia privacy.

Capisco che è stato condiviso da un profilo pubblico, sta di fatto però che chi era ripreso in quel video non voleva che venisse condiviso.

Il mio fidanzato non è stato attento, oltre che arrabbiarmi con lui più di tanto non posso fare. Vediamo tutti i giorni che le ragazze vengono ricattate per video di questo genere, io eviterei di farli girare”. (Fonti: Il Giornale, Instagram).