ROMA – Iniziati i casting per decidere chi impersonerà Francesco Totti nella serie tv sulla sua vita: Luca Marinelli e Alessandro Borghi gli attori favoriti. A produrre una serie e un docufilm saranno la Wildside e la Capri Entertainment. Secondo quanto riportato da Il Romanista, il favorito al momento per vestire i panni di Totti sarebbe Luca Marinelli, attore di 34 anni noto soprattutto per aver impersonato il ruolo del cattivo nella pellicola Lo chiamavano Jeeg Robot.

Una scelta che non dispiacerebbe al coautore del libro “Un capitano” Paolo Condò, come lo stesso giornalista ha rivelato al Corriere della Sera. “Su produzione e il resto non posso dire nulla. Però, fermo restando che la scelta spetta a Francesco Totti, a me nel ruolo del Capitano piacerebbero Luca Marinelli o Alessandro Borghi, due giovani attori fantastici. Altri non ne vedo, se non sconosciuti: chiunque venga scelto, spero sia anche discreto sul campo di calcio, perché è importante che sappia giocare… Pierfrancesco Favino, invece, ce lo vedrei nei panni di Fabio Capello, mentre mi farebbe impazzire Valerio Mastandrea in versione Zeman”.

Oltre a Marinelli, in lizza per la parte ci sarebbe infatti proprio Alessandro Borghi, considerato uno tra i migliori attori italiani. (fonte Il Romanista)