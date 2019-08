Francesco Totti e Ilary Blasi, l’allenamento è una sfida social

ROMA – Questa mattina, martedì 6 agosto, gli allenamenti della coppia Totti-Blasi si è trasformata in una sfida social su Instagram a colpi di esercizi, skip e calci al sacco da boxe. Un circuito funzionale quello proposto da entrambi, partendo dal workout con funi, seguito da skip rapidi e chiuso da una serie di calci al sacco da boxe.

Ilary Blasi salva il paparazzo e lo fa salire sullo yacht

Ilary Blasi da paparazzata, passa a paparazzare il paparazzo che la stava fotografando a bordo di un gommone in mezzo al mare. Al fortunato si era guastato il mezzo e Ilary ha ripreso tutta la scena con il cellulare, con tanto di storie su Instagram. In un video si vede qualcuno che traina a nuoto il gommone del paparazzo, e si sente Ilary che gli chiede “vuoi qualcosa da bere?”. E aggiunge ironicamente: “La verità è che noi il paparazzo ce lo portiamo direttamente da casa!”. Il paparazzo è stato invitato a bordo dello yacht della Blasi, si è fatto una doccia e gustato del sushi in compagnia dei vip.

Immancabile anche uno scatto da condividere sui social con l’uomo: “Perché un paparazzo ti salva la vita…” scrive Ilary, che nella prossima stagione tv sarà al timone, con Alvin, di Eurogames, la nuova versione dei Giochi senza frontiere. (fonte INSTAGRAM)