ROMA – Ilary Blasi sui social pubblica una foto della figlia Isabel e viene pesantemente attaccata da un utente. Utente naturalmente anonimo. Su Internet, si sa, con la scusa dell’anonimato tutti possono insultare tutti. Parliamo di tal danilove3649. Il filosofo scrive: “Spero che le tue figlie non seguano il tuo esempio, in estetica … Sei diventata … UN MOSTRO … BRUTTA … COME ROVINARSI … BRAVA TU CI SEI RIUSCITA BENISSIMO …. POVERA IGNORANTE”.

Naturalmente sia il maiuscolo sia l’italiano stentato sono tutta farina del sacco del filosofo anonimo. Al commento risponde Francesco Totti in persona. Totti che, in fondo, riesce a trovare le parole giuste: “Tu – scrive Totti – invece sei un demente”. Stop. La pratica è archiviata. Fonte: Instagram.