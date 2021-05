Francesco Venditti e il rapporto con papà Antonello: “Mio padre è riuscito a darmi tante cose anche senza volerlo”

Intervistato da Serena Bortone, ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, Francesco Venditti ha raccontato del suo, bellissimo, rapporto con i genitori.

Francesco Venditti e il rapporto con papà Antonello: “Non ricordo il primi suo concerto che ho visto, però…”

“Per me è sempre stato un motivo d’orgoglio portare avanti il loro credo che poi è il credo dell’amore. – ha esordito l’attore e doppiatore – Sono delle personalità abbastanza impegnative in questo senso, piene di sé…” La Bortone ha allora chiesto che tipo di papà è stato ed è Antonello Venditti, lui ha allora dichiarato: “Non ricordo il primi suo concerto che ho visto, però ho un ricordo nitidissimo di casa sua a Trastevere, che poi è diventata casa mia, dei miei figli e di mia moglie. Mio padre è riuscito a darmi tante cose anche senza volerlo. Mi ha dato una presenza costante, sapevo che c’era anche quando non c’era e questo mi dava forza”.

Francesco Venditti e il rapporto con papà Antonello: “Fino a 16 anni sono andato sempre in Tribuna Tevere con lui. Poi…”

Francesco Venditti, classe 1976, è il figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti. Simona Izzo e Antonello Venditti si sono separati quando Francesco aveva solo quattro anni:

“È stato bello tosto – aveva raccontato tempo fa al Corriere della Sera – ma non posso dire che ho sofferto. È stato peggio dopo, verso i 15 anni, quando ho capito che mi era mancato un appiglio. Stavamo bene insieme. Vedevamo la partita alla tv, patatine e cotoletta, oppure andavamo allo stadio. Fino a 16 anni sono andato sempre in Tribuna Tevere con lui. Poi ho cominciato ad andare alla Curva Sud coi miei amici”.”