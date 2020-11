Franceska Pepe e Matilde Brandi, rissa sfiorata dopo l’ultima puntata del Gf Vip

Franceska Pepe e Matilde Brandi, quasi rissa al Grande Fratello Vip: un autore è intervenuto per dividerle.

Grande Fratello Vip, rissa sfiorata tra Franceska Pepe e Matilde Brandi: per dividerle c’è voluto un autore del programma. Lo racconta il direttore di Chi e conduttore del Gfvip, Alfonso Signorini, nella puntata in onda martedì di Casa Chi.

Signorni e la rissa sfiorata tra Matilde Brandi e Franceska Pepe

Signorini ha svelato un retroscena accaduto lo scorso lunedì sera al termine della diretta del reality. “Era passata l’una e venti di notte”, racconta Signorini, “la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio.

La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole (la Pepe e la Brandi avevano litigato a “Live-Non è la D’Urso” e la ex ballerina era scoppiata in lacrime per gli attacchi dell’influencer, ndr) mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani”.

Cosa aveva scritto Franceska Pepe sui social

Franecska Pepe aveva scritto sui social: “Dopo aver fatto l’amica e avermi chiesto il numero di telefono dietro le quinte, mentre parlo o cerco di fare un intervento durante il programma lei fa le smorfie. Andate a vedere i filmati. Confermo la mia opinione su di lei: è una persona ipocrita, falsa e opportunista. Questi giochetti sono di bassissimo livello. Cerca di farmi tante carinerie e poi, alla prima occasione, mi ammazzerebbe. Tra l’altro non dimentico quello che ha detto all’interno della Casa, quando mi ha augurato che mi venisse tagliata una gamba. Le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si ritrova in testa, però non volevo neanche darle visibilità”.

Cosa aveva risposto Matilde Brandi sui social

La risposta, sempre via social, della Brandi: “Mi stanno dicendo che Franceska sta dicendo che io avrei fatto delle facce strane contro di lei e che le ho impedito di parlare: non è affatto così. Lei a un certo punto se n’è uscita sbraitandomi contro e dicendo delle cose cattivissime. Io stavo parlando con Myriam, commentavamo le dinamiche della puntata. Sono rimasta scioccata. Perché mi devono mettere sempre in mezzo? Non ho so più che fare”. (Fonti: Casa Chi e Instagram)