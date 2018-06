Francia-Italia, streaming e diretta Tv: dove vedere l’amichevole

ROMA – Stasera, venerdì 1 giugno, si giocherà alle 21 l’amichevole Francia-Italia. L’amichevole App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La partita si potrà vedere in streaming sul sito ufficiale della Rai. Questo il link.

Le probabili formazioni di Francia e Italia:

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Rami, Umtiti, L. Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Dembelé, Griezmann, Mbappé.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Zappacosta, Rugani, Caldara, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Cristante; Chiesa, Balotelli, Bonaventura.

“Sarà sicuramente una partita affascinante – ha detto Roberto Mancini in conferenza stampa – un buon test contro una squadra molto forte. Sono curioso di vedere come affronteremo una squadra candidata alla vittoria del Mondiale, dotata di giocatori giovani e fortissimi. Loro sono molto più avanti di noi con il lavoro, sono vicini alla partenza verso la Russia e dunque sarà una gara tosta. Deschamps ha fatto un grande lavoro in questi sei anni, facendo crescere tantissimi talenti. In attacco hanno giocatori giovani molto tecnici, sarà un ottimo test per capire cosa faremo noi in futuro”.

“Balotelli può fare il capitano”.

“In Nazionale – spiega Mancini – vige la regola che il calciatore con più presenze in campo sia il capitano, nel caso in cui accadesse con Balotelli sarà lui il capitano. Per quanto riguarda la partita di domani, Mario è in dubbio, lo valuteremo nelle prossime ore perché è uscito affaticato dalla partita contro l’Arabia. Il suo futuro? Deve fare la scelta più giusta e quello che si sente, ha fatto bene a Nizza ma non so cosa farà. Deve trovare una squadra che pensa sia la migliore. E’ importante che giochi, faccia gol e migliori”.