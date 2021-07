Franco Oppini: “Con mia moglie Ada facciamo l’amore otto volte al giorno”

L’ex marito di Alba Parietti Franco Oppini, intervistato dal settimanale Nuovo, ha raccontato che insieme alla attuale moglie, Ada Alberti, con cui sta da 18 anni, il sesso è sempre al massimo: “Il nostro segreto è fare l’amore per otto ore al giorno. Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto”. La versione di Franco è stata confermata anche da Ada: “Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante“.

I due sono sposati da lungo tempo, nonostante inizialmente Ada fosse contraria: “Ho capito fin da subito che sarebbe stato al mio fianco per sempre”.

Storie Italiane, Franco Oppini: “Alba Parietti? Abbiamo fatto pace”

Intervistato da Eleonora Daniele, ospite di Storie Italiane, Franco Oppini ha rivelato di aver fatto pace con l’ex Alba Parietti: “Sì, abbiamo fatto pace ma la cosa si è sgonfiata da tempo: è successo che un giornalista ha scritto una cosa non per intero e lei si è sentita offesa. Io non le ho chiesto scusa, è il giornalista che deve chiedere scusa. Noi ci siamo incontrati anche a livello pubblico, in alcune trasmissioni”.

Franco Oppini ha poi parlato a Storie Italiane del figlio Francesco, nato dall’amore proprio con Alba Parietti: “Francesco sta benissimo, è tra le sue occupazioni: fa il cronista sportivo, è tifoso della Juventus. E’ un bravissimo ragazzo nonostante i genitori. Lui il frutto di due genitori molto attenti, sia Alba che io siamo sempre stati molto attenti. Lui ha un rapporto straordinario con Ada, la mia seconda moglie, ci vediamo spesso”.