Franco Simone chi è, età, dove è nato, moglie, figlia, vita privata, canzoni, carriera e biografia

Chi è Franco Simone: età, dove è nato, moglie, figlia, vita privata, canzoni, carriera e biografia del cantautore che oggi sarà tra gli ospiti di Serena Bortone nel salotto di Rai1 “Oggi è un altro giorno“.

Dove e quando è nato, età e biografia di Franco Simone

E’ nato ad Acquarica del Capo (Lecce), il 21 luglio del 1949 (età 72 anni). Sesto di nove figli, dopo gli studi al Liceo Classico “Dante” di Casarano, si iscrisse alla facoltà di Ingegneria alla Sapienza di Roma.

La carriera

L’esordio sul palco ufficiale avviene nel 1972, quando vince il Festival di Castrocaro con la canzone “Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti)”. Partecipa nel 1973 al varietà Canzonissima, condotto in quell’edizione da Pippo Baudo e l’anno seguente, con la canzone “Fiume grande”, al Festival di Sanremo, senza raggiungere la finale, ma ottenendo successo nelle vendite anche nelle sue versioni in spagnolo (Rio Grande) ed in francese (Je ne comprends plus rien).

Nel 1976 esce l’album “Il poeta con la chitarra” dal quale venne estratto il singolo “Tu… e così sia”, conferma il successo, anche nei paesi di lingua spagnola. Da quell’album venne tratto un secondo singolo, “Tentazione”, che lo porta tra i vincitori dell’edizione invernale del Festivalbar. Nel 1977 ottiene a Monticelli Terme il premio “Paroliere” dalla critica per i suoi testi poetici che gli hanno valso l’appellativo di “poeta con la chitarra”.

Nel 2005 ha preso parte al reality show televisivo Music Farm dove tra l’altro ha duettato con Mietta, e nel 2006 è stato voce solista ne Il vento di Mykonos, opera-concerto trasmessa su Rai 1, insieme a Fausta Vetere, Rita Cammarano, Emanuela Loffredo, Nicola Ulivieri. Ha scritto la colonna sonora di Due, cortometraggio di John Sparano sui conflitti religiosi.

In Sudamerica e Europa, in 48 anni di carriera, ha ottenuto 12 dischi d’oro e nel 2008 in Cile ha ricevuto il doppio disco di platino per il successo del cd Grandes exitos en castellano.

Moglie, figlia e vita privata di Franco Simone

Della vita privata del cantautore si conosce ben poco. Quello che sappiano è Franco Simone è sposato con Piera Romoli. Ha una figlia, di nome Sara.