Franco Trentalance, il nuovo programma su seduzione e sessualità da lunedì 1 febbraio su GO-TV

Franco Trentalance, ex divo del cinema per adulti, torna in tv da lunedì 1 febbraio con un nuovo programma. Il “Trentalance Show” è il salotto tv dove lo scrittore e coach, insieme alla conduttrice sportiva Francesca Agnati, ospita ad ogni appuntamento due utenti dei social network: una donna e un uomo, le cui esperienze e domande sono il prologo per illustrare l’alchimia tra “sesso e seduzione”.

Trentalance Show, il programma in onda da lunedì 1 febbraio

Il programma si sviluppa in otto puntate, della durata di 35 minuti ciascuna, con cui indagare le dinamiche della seduzione e della sessualità, anche ai tempi del distanziamento sociale e della pandemia.

In calendario è prevista anche la presenza in studio di speciali ospiti: esperti della materia, opinionisti e personaggi pubblici. La nuova trasmissione di Franco Trentalance prende spunto dalla vasta esperienza dell’autore, che già nel 2018 ha portato in libreria “Seduzione Magnetica” (Ed. Ultra): un manuale di sviluppo personale, rivolto agli uomini e di riflesso alle donne, per migliorarsi e affascinare i potenziali partner.

Il talk show è trasmesso dalla nuova emittente GO-TV, sul canale 163 del digitale terrestre e online sul Web. Il broadcaster dell’imprenditore Riccardo Scarlato, che fin dal 2004 è specializzato nei motori e nelle competizioni sportive, dal primo febbraio 2021 innova il palinsesto con programmi di intrattenimento e approfondimenti in tv, come il nuovo talk show settimanale, condotto da Franco Trentalance e Francesca Agnati, su eros e dintorni.