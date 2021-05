Frank Matano chi è, età, altezza, fidanzata, genitori, fratello, vita privata, Lol, biografia e Youtube

Frank Matano chi è, età, altezza, genitori, fratello, vita privata, Lol, biografia e Youtube del comico ospite questa sera, 11 maggio, a Una Pezza di Lundini, in onda su Rai 2 a partire dalle 23:40.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Frank Matano

All’anagrafe Francesco Matano, nasce il 14 settembre del 1989 a Santa Maria Capua Vetere (alto 186 cm), un paese della provincia di Caserta. Sua madre è americana e, dopo un’infanzia trascorsa in Italia, si trasferisce negli Stati Uniti dove studia lingue.

Si diploma negli Usa e all’età di 18 anni torna in Italia. Da quel momento in poi creerà il suo pseudonimo “Frank Matano” iniziando la sua carriera da comico e youtuber con i suoi famosissimi scherzi e video esilaranti su Youtube. Lo stesso Matano ha affermato di aver scoperto Youtube negli anni in cui ha vissuto in America e una volta tornato in Italia ha deciso anche lui di aprire un canale web.

Frank Matano carriera: da Youtube a Lol

Nel 2009 arriva la sua prima esperienza in tv col programma Le Iene. Ha recitato in numerosi film, come: Fuga di cervelli e Tutto molto bello con la regia di Paolo Ruffini, Ma che bella sorpresa, Sono tornato, Attenti al gorilla, ed altri. Tra le sue webserie a cui ha preso parte, ricordiamo: Lost in Google, Vita tra coinquilini, Mago Matano.

Frank Matano è stato anche conduttore oltre che del programma Le Iene per ben due volte, anche in The Comedians insieme a Claudio Bisio. E’ stato anche uno dei giudici nel 2015 di Italia’s Got Talent. Ultimamente è stato tra i protagonisti del nuovo reality in onda su Amazon Prime Video, Lol – chi ride è fuori.

Fidanzata evita privata di Frank Matano

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Frank è legato da tempo ad Ylenia Azzurretti, anche se la coppia non vive affatto sotto i riflettori. La coppia ha rivelato di non avere alcuna intenzione di andare a convivere, anche se in futuro l’attore non escludeva la possibilità di potersi sposare.

Alberto Matano è il fratello di Frank Matano?

Alberto Matano, come Frank Matano, è un volto noto della televisione italiana. E’ il conduttore de La vita in diretta ed è protagonista di tutti i pomeriggi di Rai Uno. In molti si chiedono se tra i due ci sia un legame di parentela. Ci ha pensato lo stesso Alberto Matano a fare chiarezza: “Io e Frank Matano non siamo parenti, anche se i Matano hanno tutti lo stesso ceppo campano e poi si disperdono nel mondo. Frank e io non ci siamo mai incontrati. Solo una volta ci hanno messo in contatto telefonico a Un giorno da pecora. Ci hanno fatti neri”.