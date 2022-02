Frank Matano chi è, età, altezza, peso, fidanzata, figli, vero nome, Instagram, vita privata, Youtube. Volto noto, notissimo, del piccolo schermo, è uno dei due conduttori di Lol 2 (nella prima edizione aveva partecipato come concorrente). Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, vero nome, la biografia di Frank Matano

Frank Matano, all’anagrafe Francesco Matano, nasce il 14 settembre del 1989 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Allo stato attuale ha dunque 32 anni. E’ del segno zodiacale della Vergine. E’ alto 188 centimetri e il suo peso forma si attesta sugli 80 chili circa.

Sua madre è americana. Dopo un’infanzia trascorsa in Italia, si trasferisce negli Stati Uniti dove studia lingue. Si diploma negli Usa e all’età di 18 anni torna in Italia.

Perché è famoso Frank Matano?

Da quel momento in poi creerà il suo pseudonimo “Frank Matano” iniziando la sua carriera da comico e youtuber con i suoi famosissimi scherzi e video esilaranti su Youtube. Lo stesso Matano ha affermato di aver scoperto Youtube negli anni in cui ha vissuto in America e una volta tornato in Italia ha deciso anche lui di aprire un canale web.

Il suo canale YouTube “lamentecontorta” era costituito principalmente da video di scherzi telefonici. Nel 2013, ha creato un secondo canale su YouTube dedicato al mondo dei videogiochi di nome “FRANK MATANO Games“.

Fidanzata, figli, Instagram, la vita privata di Frank Matano

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Frank è legato da tempo con la regista di documentari Ylenia Azzurretti. La coppia non vive sotto i riflettori ed ha rivelato di non avere alcuna intenzione di andare a convivere, anche se in futuro l’attore non esclude la possibilità di potersi sposare. Matano non ha figli. Ha un account ufficiale su Instagram.

Frank Matano carriera: da YouTube a Lol

Nel 2009 arriva la prima esperienza in tv di Frank Matano col programma Le Iene. Ha recitato in numerosi film, come: Fuga di cervelli e Tutto molto bello con la regia di Paolo Ruffini, Ma che bella sorpresa, Sono tornato, Attenti al gorilla, ed altri. Tra le sue webserie a cui ha preso parte, ricordiamo: Lost in Google, Vita tra coinquilini, Mago Matano.

Frank Matano è stato anche conduttore oltre che del programma Le Iene per ben due volte, anche in The Comedians insieme a Claudio Bisio. E’ stato anche uno dei giudici nel 2015 di Italia’s Got Talent. E’ stato tra i protagonisti del nuovo reality in onda su Amazon Prime Video, Lol – chi ride è fuori. Nella prima edizione come concorrente, nella seconda come conduttore.

Alberto Matano è il fratello di Frank Matano?

Alberto Matano, come Frank Matano, è un volto noto della televisione italiana. E’ il conduttore de La vita in diretta ed è protagonista di tutti i pomeriggi di Rai Uno nonché volto del Tg1. In molti si chiedono se tra i due ci sia un legame di parentela.

Ci ha pensato lo stesso Alberto Matano a fare chiarezza: “Io e Frank Matano non siamo parenti, anche se i Matano hanno tutti lo stesso ceppo campano e poi si disperdono nel mondo. Frank e io non ci siamo mai incontrati. Solo una volta ci hanno messo in contatto telefonico a Un giorno da pecora. Ci hanno fatti neri”.