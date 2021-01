Frank Matano chi è: moglie, figli, età, vita privata, carriera del giudice di Italia’s Got Talent. La nuova stagione del grande show Italia’s Got Talent per tutta la famiglia è in arrivo con sette puntate di audizioni e una finale live che incoronerà il vincitore.

Confermata giuria e conduzione. Il comico sarà tra i giudici del talent show. Appuntamento su TV8, dal 27 gennaio, tutti i mercoledì alle ore 21.30.

Frank Matano chi è: moglie, figli, età, vita privata del giudice di Italia’s Got Talent

Frank Matano, all’anagrafe Francesco Matano, è uno youtuber, comico e attore italiano. Ha acquisito notorietà nel 2007-2008 pubblicando video di scherzi telefonici sul canale YouTube intitolato lamentecontorta.

Ha 31 anni ed è nato il 14 settembre 1989 a Santa Maria Capua Vetere. Il comico non è sposato e non ha figli. Non ci sono notizie su suoi presunti fidanzamenti.

La carriera del giudice di Italia’s Got Talent Frank Matano

Matano è un comico, youtuber e personaggio televisivo italiano. Ha recitato nei seguenti film: Fuga di cervelli, regia di Paolo Ruffini (2013). Tutto molto bello, regia di Paolo Ruffini (2014). Ma che bella sorpresa, regia di Alessandro Genovesi (2015) Sono tornato, regia di Luca Miniero (2018) Tonno spiaggiato, regia di Matteo Martinez (2018) Attenti al gorilla, regia di Luca Miniero (2019).

Tra le sue webserie di successo citiamo: Lost in Google (2012) Vita tra coinquilini (2013-2015, 2017-2018) Mago Matano (2016). Come già detto, è anche uno dei giudici dell’edizione in corso di Italia’s Got Talent.