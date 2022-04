Frankie hi-nrg: dove e quando è nato, età, dove vive, vero nome, cinema, Sanremo, Emergency, moglie, vita privata

Frankie hi-nrg è tra gli ospiti di oggi, venerdì 8 aprile, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ma chi è Frankie hi-nrg, e che cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata?

Dove e quando è nato, età, vero nome, la biografia di Frankie hi-nrg

Frankie hi-nrg, il cui vero nome è Francesco Di Gesù, è un rapper e produttore discografico italiano. Di origini siciliane, è nato a Torino il 18 luglio 1969 ma è cresciuto tra Caserta e Città di Castello. Ha 52 anni di età. E’ del segno zodiacale del Cancro.

Attivo fin dagli albori del movimento hip hop italiano dei primi anni novanta, nel 1992 pubblica il singolo Fight da faida, brano contro le mafie e la corruzione.

Nel 1993 è stata la volta dell’album di debutto Verba manent, primo album hip hop italiano ad essere stato pubblicato per una major. Due anni dopo pubblica il singolo Cali di tensione.

Nel 2003 pubblica il terzo album in studio Ero un autarchico, anticipato dal singolo Chiedi chiedi il 3 ottobre.

Nel 2005 pubblica Rap©ital, una raccolta di suoi vecchi brani riarrangiati.

Tre anni dopo pubblica il suo quarto album in studio, DePrimoMaggio, e partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Rivoluzione, che racconta dei crack finanziari italiani e contiene un campionamento del brano Introduzione di Fabrizio De André.

La canzone si avvale della collaborazione dei cantautori Roy Paci e Enrico Ruggeri.

Nello stesso anno collabora all’album Herculaneum di Pandaj nella title track, recitando in latino il testo di Plinio il Giovane che racconta della storica eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Nell’aprile 2009 collabora al primo EP di Luca Napolitano intitolato Vai. Nel maggio 2009 prende parte al progetto Artisti Uniti per l’Abruzzo.

Nel 2010 scrive per Simone Cristicchi la canzone Meno male, insieme a Elia Marcelli e Alessandro Canini. La canzone è presentata al Festival di Sanremo 2010.

Nel 2011 partecipa al brano Numeri in collaborazione con Nathalie e Raf e al brano di Fiorella Mannoia Non è un film, al quale Amnesty International conferisce il Premio Amnesty Italia. A partire dalla primavera del 2012 accompagna Fiorella Mannoia nel tour Sud tour.

Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo coi brani Un uomo è vivo e Pedala.

Nel 2020 esce il singolo Estate 2020 che racconta i mesi di lockdown dovuti alla pandemia di Covid.

Frankie hi-nrg: il cinema e l’impegno

Frankie hi-nrg è anche sceneggiatore. Ha curato diversi videoclip propri e di altri artisti. Ha collaborato inoltre con la trasmissione radiofonica Caterpillar scrivendo l’inno di M’illumino di meno per l’edizione 2009.

Come attore è apparso in Vuoto a rendere, regia di Alex Infascelli; in Paz! diretto da Renato De Maria; in Boris – Il film; ne I più grandi di tutti di Carlo Virzì; nel film Viva l’Italia.

Nel 2013 conduce il programma Street Art su Sky Arte HD. Nel 2015 ha doppiato Gesù Cristo nel film Dio esiste e vive a Bruxelles.

In campo umanitario, sostiene l’associazione umanitaria Emergency, a cui ha dedicato la canzone Din Don.

Moglie, figli, dove vive, la vita privata di Frankie hi-nrg

Il rapper è molto riservato riguardo la sua vita privata. Ha una moglie, Carolina Galbignani, e sembra non avere figli. Da anni vive a Cremona.