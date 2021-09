Frankie hi-nrg mc chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, Carolina Galbignani, figli, vita privata, Instagram, Quelli che benpensano, biografia e carriera. Il rapper e produttore discografico Frankie hi-nrg mc è ospite questa sera 30 settembre del programma Lui è peggio di me. Il programma condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello è in onda su Rai3 alle 21:20.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Frankie hi-nrg mc

Frankie hi-nrg mc, pseudonimo di Francesco Di Gesù, è nato a Torino il 18 luglio del 1969. Ha 52 anni. Di origini siciliane, nasce a Torino ma cresce tra Caserta e Città di Castello. Il padre è un ingegnere e la madre un’insegnante di italiano. Fa il suo esordio nella musica nel 1992 pubblicando il singolo Fight da faida, un brano che va all’attacco delle mafie e della corruzione e che gli fa guadagnare diverse critiche da parte del mondo dei centri sociali. Nello stesso anno apre i concerti dei Run DMC e dei Beastie Boys durante il tour italiano.

Carolina Galbignani, figli, curiosità, Instagram, vita privata di Frankie hi-nrg mc

Il rapper è molto riservato riguardo la sua vita privata. Ha una moglie, Carolina Galbignani, e sembra non avere figli. Profilo Instagram: frankiehinrgmc.

Nel 2016 ha scritto Unti e bisunti per il film Unto e bisunto – La vera storia di Chef Rubio. Nel 2019 pubblica il suo primo libro, Faccio la mia cosa, in cui viene raccontata la sua storia.

Quelli che benpensano e gli album: la carriera di Frankie hi-nrg mc

Nel 1993 esce il primo album del rapper, Verba Manent, primo album hip hop italiano ad essere stato distribuito da una major. Dall’album vengono estratti i singoli Faccio la mia cosa, Libri di sangue e Potere alla parola.

Il secondo album, La morte dei miracoli, viene anticipato dal singolo Cali di tensione. L’album esce nel 1997 e la canzone più di successo del disco è Quelli che benpensano, realizzata in collaborazione con il cantautore Riccardo Sinigallia e premiata come canzone dell’anno al Premio italiano della musica. Il videoclip del brano, diretto dallo stesso Frankie hi-nrg mc, è uno dei video di maggior successo in Italia in quell’anno.

Il terzo album del rapper, Ero un autarchico, esce nel 2003. Nel 2008 pubblica il suo quarto album, DePrimoMaggio, e partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Rivoluzione. Partecipa nuovamente al Festival nel 2014 con i brani Un uomo è vivo e Pedala. Nello stesso anno esce il suo quinto album, Essere umani.

Nel 2020 il rapper torna con due singoli: Estate 2020, in cui racconta i mesi di lockdown dovuti alla pandemia di COVID-19 e Nuvole.

