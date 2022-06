Franz Di Cioccio e Patrick Djivas chi sono: età, dove e quando sono nati, la Pfm, mogli e figli, la carriera

Franz Di Cioccio e Patrick Djivas chi sono: età, dove e quando sono nati, la Pfm, mogli e figli, carriera. I due musicisti del mitico gruppo prog Premiata Forneria Marconi sono ospiti a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Dove e quando è nato Franz Di Cioccio: vero nome, età e carriera

Franz Di Cioccio, vero nome Renzo Di Cioccio è nato a Pratola Peligna in provincia dell’Aquila il 21 gennaio 1946. Ha 76 anni ed è del segno dell’Acquario. Franz è un batterista e cantante, noto per essere uno dei fondatori nonché il leader della Premiata Forneria Marconi.

Di Cioccio si trasferisce giovane a Milano dove raggiunge il padre che suona l’oboe. Qui, dopo aver iniziato a suonare la batteria, fonda il gruppo dei Black Devils. Nel 1964 conosce il chitarrista Franco Mussida. I Black Devils diventano il gruppo di accompagnamento di Gian Pieretti cambiando il nome in Grifoni. Qui viene presentato a Ricky Gianco che li porta alla casa discografica per cui incide anche lui: la Dischi Ricordi.

Dai Quelli alla Pfm

Il gruppo ingaggia un cantante proveniente dai Demoniaci, Teo Teocoli, cambia il nome in Quelli ed inizia una carriera come complesso beat, con alcuni cambi di formazione nel corso degli anni. Alla fine del 1966 Gesualdi è sostituito da Giorgio Piazza, entra nel gruppo il tastierista dei Cuccioli, Flavio Premoli, mentre Mussida è sostituito a causa del servizio militare da Alberto Radius (proveniente dai “Simon & Penny”) per un anno. Teocoli abbandona ben presto il gruppo per dedicarsi alla carriera solista. Il gruppo continua la carriera fino all’abbandono di Pino Favaloro, alla fine del 1969.

Nel 1970 i Quelli cambiano il nome in Krel con l’aggiunta del polistrumentista e cantante Mauro Pagani. Tra il 1970 e il 1971 Di Cioccio suona per breve tempo con la Nuova Equipe 84, partecipando tra l’altro al Festival di Sanremo 1971 in coppia con Lucio Dalla con il brano 4 marzo 1943 e classificandosi al terzo posto.

Nel 1971 i Krel, passati alla Numero Uno di Mogol e Lucio Battisti, cambiano definitivamente nome in Premiata Forneria Marconi. Di Cioccio diviene nel corso degli anni il frontman. Intorno allo stesso periodo venne notato dai Led Zeppelin a seguito di un articolo apparso su un giornale britannico nel quale veniva accostato il lavoro di Di Cioccio a quello di John Bonham. Il gruppo lo attenzionò come possibile sostituto del batterista britannico chiedendogli, tramite il giornalista e fotografo Armando Gallo, di effettuare un provino, poi rifiutato dallo stesso Di Cioccio.

Artista poliedrico, oltre alla musica e al cinema si dedica al giornalismo collaborando con alcune testate nazionali. È il primo a presentare in televisione i videoclip con la sua trasmissione Punk e a capo, diventata subito un cult. Durante gli anni ottanta, ha presentato sulle reti allora Fininvest So to speak, una trasmissione dove veniva insegnata la lingua inglese prendendo spunti da interviste e viaggi all’estero.

Il 27 dicembre 2006, Franz Di Cioccio è stato insignito del titolo di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, onorificenza attribuita dal Presidente della repubblica a personalità che si sono particolarmente distinte nel campo della scienza, delle lettere, delle arti e dell’economia. Di Cioccio inoltre è stato il primo artista dell’area rock a ricevere questo importante riconoscimento.

Insieme a Patrick Djivas è l’autore delle musiche della sigla del TG5 e del jingle dei programmi prodotti da Rti. Entrambi sono stati autori delle musiche della sigla del Meteo 5 e del TG2.

La moglie Iaia De Capitani e le figlie Elena e Cinzia: la vita privata di Franz Di Cioccio

Franz di Cioccio è sposato con la regista, coreografa e produttrice Iaia De Capitani ed ha due figlie. Elena è nata a Milano il 16 settembre 1974 ed ha un passato come vj, ha fatto parte del gruppo de Le Iene e fa anche la presentatrice. Cinzia è invece una danzatrice professionista, insegnante di danza e dirige l’atelier di danze etniche Les Soeurs Tribales, gruppo di fama nazionale e internazionale per quanto riguarda la diffusione della danza medio-orientale (in particolare dello stile Tribal).

Di Cioccio è membro fondatore e suona nel gruppo denominato Slow Feet Band col quale ha pubblicato l’album Elephant Memory. È stato presidente della giuria di qualità alla 66ª edizione del festival di Sanremo, che si è svolta dal 9 al 13 febbraio 2016.

Dove e quando è nato Patrick Djivas: vero nome, età e carriera

Patrick Djivas è nato a Cannes in Francia il 23 maggio del 1947. E’ del segno dei Gemelli ed ha 75 anni. Il suo vero nome è Yan Patrick Érard Djivas. E’ un bassista e compositore francese naturalizzato italiano. È stato uno dei fondatori degli Area e, dal 1973, è uno dei componenti della Pfm, band per la quale ha scritto gran parte dei brani dal 1980. È anche compositore di sigle televisive, jingle pubblicitari e colonne sonore.

Ha iniziato la sua carriera musicale nel 1964, avvicinandosi al Rhythm and blues da chitarrista. Nel 1969 giunge in Italia ed entra nel gruppo di Rocky Roberts. Il 1969 è anche l’anno in cui passa a suonare il basso, quando suonava con un gruppo francese di rhythm and blues: “Joyce e i Jokers”.

Ha fondato nel 1971 il gruppo progressive rock Area con Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo e Gaetano Leandro. Registrano un brano che chiameranno appunto Area (nome che avevano deciso per il gruppo) nel disco Radius di Alberto Radius. Apriranno il tour nel 1972 ai Nucleus nella prima formazione del gruppo che includeva anche Johnny Lambizzi e Victor Eduard Busnello, poi a Rod Stewart ed infine ai Gentle Giant sostituendo Gaetano con Patrizio Fariselli. Con questa formazione registreranno Arbeit Macht Frei. È entrato nella Pfm, nella quale milita attualmente, nel 1973.

Non si hanno informazioni sulla sua vita privata.

Il tour della Pfm

La Pfm è dalla Bortone per presentare il nuovo tour che inizierà da Malta a giugno. Il 9 giugno la band sarà a Milano; il 10 giugno a Gardone Riviera (Bs); il 17 giugno a Capannori (Lu), il 19 giugno a Ravenna. I concerti proseguiranno poi anche nei mesi successivi, da luglio e fino a novembre.