Fratelli La Bionda chi sono, età, dove sono nati, veri nomi, vita privata, canzoni, carriera e biografia

Chi sono i fratelli La Bionda: età, dove sono nati, veri nomi, vita privata, canzoni, carriera e biografia del gruppo musicale oggi, 12 novembre, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Dove e quando sono nati, età e biografia dei fratelli La Bionda

Carmelo La Bionda nasce a Ramacca, in provincia di Catania, il 2 febbraio 1949, suo fratello Michelangelo nasce sempre a Ramacca il 25 agosto 1952. Giovanissimi arrivano a Milano con la famiglia. Carmelo si diploma perito elettrotecnico all’Istituto Feltrinelli, Michelangelo di diploma al Liceo Berchet. I due iniziano la loro attività artistica in un teatro-laboratorio, debuttano al Festival di Avanguardie e Nuove Tendenze nel 1972, lavorano come “turnisti” in sala di registrazione, collaborando con Mia Martini, i Ricchi e Poveri, e Bruno Lauzi. Da lì a pochi anni riusciranno a imporsi, come compositori, artisti, produttori discografici ed editori, sulla scena musicale internazionale.

La carriera dei fratelli La Bionda

Come autori debuttano nel 1970 con Primo sole, primo fiore interpretata dai Ricchi e Poveri al Festival della canzone di Venezia, poi, sempre per Mia Martini scrivono Neve bianca, Amica, Gentile se vuoi, Suite per un’anima. I fratelli La Bionda scrivono e lavorano per altri artisti fra i quali ricordiamo Dori Ghezzi. Nel 1972 partecipano come autori a Un disco per l’estate con il brano “Il sabato a ballare”, con il testo scritto da Bruno Lauzi, interpretata da Piero Focaccia. Michelangelo La Bionda è autore con Bruno Lauzi della canzone Virgola, interpretata da Jocelyn Hattab.

el 1972 i fratelli La Bionda pubblicano il loro primo album, Fratelli La Bionda, che risente della tendenza progressive imperante in quel momento. ”album viene realizzato con l’amichevole partecipazione di Eugenio Finardi.

I fratelli La Bionda si trasferiscono successivamente a Londra e negli studi della Apple incidono Ogni volta che tu te ne vai (1974) alle tastiere si avvalgono della collaborazione del grande Nicky Hopkins, section player dei Rolling Stones. Nel 1974 incontrano Amanda Lear e ne diventano produttori discografici.

Nel 1975 collaborano con Radio Milano International, quindi suonano le chitarre acustiche nell’album Volume 8 di Fabrizio De André, al quale partecipa anche Francesco De Gregori. Successivamente si trasferiscono a Monaco di Baviera, capitale della dance, e sono fra i primi a proporre la disco music in tutta Europa. Con il nome di D.D.Sound ottengono grandi successi: Disco bass (1977, sigla della prima edizione a colori de La Domenica Sportiva), Burning love (1977). Nel 1978 nasce l’album La Bionda che contiene Sandstorm, la ballata There for me e, soprattutto, il loro grande cavallo di battaglia e ancora oggi successo mondiale, ovvero One For You, One For Me. Con il nome di La Bionda incidono 1.2.3.4 gimme some more (1978), One for you one for me (1978). Nel 1979 riprendono il nome di La Bionda e portano al successo Cafè (1979), Bandido, Babe make love (1979), Disco roller (1980), I wanna be your lover (1981), Boxes (1982), tutti prodotti in versione mix e venduti in tutta Europa. Hanno raccolto dischi d’oro in vari paesi d’Europa ma anche fuori.

Negli anni ’80 si danno all’attività di produttori, pionieri del videoclip, lanciano nel 1983 I Righeira (Vamos a la playa, No tiengo dinero L’estate sta finendo), quindi realizzano jingle pubblicitari. Sempre negli anni Ottanta, i fratelli La Bionda hanno fondato gli studi di registrazione Logic Studios di Milano dove hanno ospitato artisti di fama mondiale come Ray Charles, Robert Palmer, Paul Young e i Depeche Mode.

Vita privata dei fratelli La Bionda

Sulla vita privata dei fratelli La Bionda si conosce poco. Carmelo è sposato con la celebre dialoghista Mary Pellegatta dal 1997. Si sono conosciuti in occasione del Festival “Voci nell’ombra” a Finale Ligure.