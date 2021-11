Fred Buscaglione chi era: data di nascita, motivo morte, moglie Fatima Robin’s, figli e carriera del cantautore e attore

Chi era Fred Buscaglione: data di nascita, motivo morte, moglie Fatima Robin’s, figli e carriera del cantautore e attore. Oggi verrà ricordato durante Oggi è un altro giorno, a 100 anni dalla sua nascita.

Dove e quando è nato e morto, dove è sepolto Fred Buscaglione

Fred Buscaglione, all’anagrafe Ferdinando Buscaglione, è stato un cantautore, polistrumentista e attore italiano. E’ nato il 23 novembre 1921, Torino ed è morto il 3 febbraio 1960, Roma. E’ sepolto presso il Cimitero monumentale di Torino.

Il motivo della morte di Fred Buscaglione

Buscaglione morì improvvisamente all’alba del 3 febbraio 1960, a soli 38 anni, in un incidente d’auto mentre rientrava all’hotel Rivoli dopo aver trascorso la notte esibendosi in un night di via Margutta, a Roma.

Come ricorda Wikipedia, il cantante si trovava a bordo della sua Ford Thunderbird color rosa e, giunto all’incrocio fra via Paisiello e Largo Bonifacio Asioli nel quartiere romano dei Parioli, si scontrò con un camion Lancia Esatau carico di porfido, guidato dal ventiquattrenne Bruno Ferretti, che tentò di soccorrerlo insieme a una guardia giurata e a un passante. Fermarono un autobus dove caricarono il cantante, che giunse però troppo tardi all’ospedale.

La moglie Fatima Robin’s e la vita privata di Fred Buscaglione

Nel 1949, in un cabaret di Lugano, conobbe l’artista maghrebina Fatima Ben Embarek, meglio conosciuta con il nome d’arte di Fatima Robin’s, che si esibiva nello stesso locale come acrobata e contorsionista insieme al padre e alla sorella.

Come scrive Wikipedia, Fred iniziò a farle una corte serrata, ma dovette fare i conti con l’ostilità del padre della ragazza e finì per organizzare con lei una romantica fuga in una notte di neve, su una slitta trainata da un cavallo. I due si sposarono nel 1953 in chiesa, dopo la conversione di Fatima al cattolicesimo, e da quel momento per lei si aprì, seguendo il marito, una nuova carriera come cantante.

Il loro rapporto fu tenero e a volte burrascoso, costellato di liti e riappacificazioni puntualmente scandite sulle pagine dei rotocalchi. Quasi sempre era la gelosia di Fatima a far scoccare la scintilla dell’ennesimo litigio. La coppia si separò definitivamente nell’ottobre del 1959.