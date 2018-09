ROMA – Milly Carlucci lo aveva chiesto pubblicamente, e il suo desiderio è stato esaudito: Carlotta Mantovan torna in Rai. Non più come concorrente di Miss Italia, ma come conduttrice di un approfondimento all’interno del contenitore di Rai3 ‘Tutta Salute’.

Nel programma di Rai3, che andrà in onda tutte le mattine alle 10:45 a partire da lunedì 10 settembre, la vedova di Fabrizio Frizzi si occuperà di smascherare le fake news che riguardano la salute.

E’ stata lei stessa a parlarne, intervenendo insieme a Michele Mirabella ad ‘Agorà Estate’. E nel suo intervento è stata evidente l’emozione di tornare in tv. “Ringrazio la Rai per questa opportunità, ringrazio il direttore di Rai Tre Stefano Coletta e la squadra che mi accoglierà”, ha detto in diretta Carlotta Mantovan, che dalla prossima settimana inizierà la sua nuova avventura.

La prima a lanciare un appello in suo favore era stata Milly Carlucci, collega e amica di Fabrizio Frizzi: “Visto che la nostra è davvero una famiglia”, aveva detto riferita alla Rai, “vorrei tanto che Carlotta, che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai”. Così è stato.