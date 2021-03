Fulminacci chi è: Sanremo 2021, fidanzata, Lia Greco, età, canzone ‘Santa Marinella’, carriera vita privata del cantante. Fulminacci è uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2021.

Prima della serata del giovedì del Festival di Sanremo 2021, Fulminacci sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Naturalmente non sarà in studio ma sarà comunque presente in collegamento streaming. La trasmissione televisiva è condotta da Serena Bortone.

Fulminacci chi è: Sanremo 2021, fidanzata, Lia Greco, età, canzone ‘Santa Marinella’, vita privata del cantante

Il cantante è nato a Roma il 12 settembre 1997 (età 23 anni). E’ tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2021 con la canzone ‘Santa Marinella’. Fulminacci è fidanzato da diversi anni con l’attrice Lia Greco. Si sono conosciuti quando lei ha recitato in un suo video musicale. Non hanno ancora figli.

Per il resto non sappiamo molto altro della sua vita privata perché la custodisce gelosamente. Sappiamo molto di più del suo percorso professionale perché condivide molte informazioni lavorative sui social network.

Fulminacci chi è: Sanremo 2021, carriera vita privata del cantante

Fulminacci è un cantautore italiano, vincitore della Targa Tenco come miglior Opera Prima e del Premio MEI come miglior giovane dell’anno. Riportiamo di seguito, l’elenco con i suoi singoli di maggiore successo. Ecco le sue canzoni più popolari: