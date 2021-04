Funerale del Principe Filippo: orario, dove vederlo in diretta tv e streaming, chi sono gli invitati

Sabato 17 aprile è la giornata del funerale del Principe Filippo, morto venerdì nove aprile: ecco orario e dove vederlo in diretta tv e in streaming. Al funerale ci saranno solamente trenta invitati per via delle restrizioni dovute al Covid. Buckingham Palace infatti ha annunciato l’elenco completo delle 30 persone che parteciperanno al funerale del principe Filippo che si terrà nella cappella di San Giorgio a Windsor.

Funerale Principe Filippo: orario e dove vederlo in diretta tv e streaming

Il funerale del Principe Filippo, duca di Edimburgo, andrà in onda in diretta anche in Italia. Le principali reti italiane che seguiranno la cerimonia dal Castello di Windsor a partire dalle ore 15 (le 16 in Italia). Su Sky TG24 è prevista una diretta speciale a partire dalle ore 15.30 fino alle ore 17. Previsti collegamenti in diretta da Londra oltre a numerosi ospiti in studio. Non sono previsti camera ardente né funerali di Stato, nel rispetto della volontà espressa dal principe consorte della regina Elisabetta e delle norme anti Covid.

Anche Rai1 seguirà in diretta il funerale del principe Filippo con una puntata speciale di ItaliaSì di Marco Liorni. Puntata in onda per l’occasione a partire dalle ore 15.45. Anche RaiNews24 seguirà in diretta il funerale.

Gli invitati al funerale del Principe Filippo

Alla cerimonia funebre saranno presenti la regina Elisabetta II, Carlo, Camilla, William, Kate, Harry, Andrea duca di York con le figlie Beatrice ed Eugenia e i loro mariti Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank. Poi anche Edoardo conte di Wessex con la moglie Sofia e i due figli, la principessa Anna con il marito Sir Timothy Laurence e i figli Peter e Zara, Mike Tindall. Presenti anche il conte di Snowdon, lady Sarah Chatto e Daniel Chatto, il duca di Gloucester, il duca di Kent, la principessa Alexandra, Bernhard, principe ereditario di Baden, il principe Donato Langravio d’Assia, il principe Philipp di Hohenlohe-Langenburg e la contessa Mountbatten di Burma.

Secondo l’agenzia di stampa Pa, Buckingham Palace ha rivelato che la Regina ha dovuto prendere delle decisioni ”molto difficili”. Decisioni riguardo alle persone autorizzate a partecipare al funerale, a causa delle rigide regole sul coronavirus. Inizialmente erano state invitate 800 persone, secondo le nuove regole parteciperanno solo in 30.