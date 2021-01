Fuori dal Coro, Al Bano: “Vaccino per il Covid? Non so se c’è da fidarsi. Vedrò come sto con la testa”

Ospite nel salotto di Fuori dal Coro, Al Bano si dice scettico sui vaccini: “Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C’è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po’ di dubbi in giro”.

Il 20 maggio Al Bano compirà 78 anni e quindi nelle prossime settimane dovrebbe essere tra i primi a ricevere il vaccino, anche se il cantante ha espresso molti dubbi. A tal proposito Giordano ha replicato che l’Agenzia Europea per i medicinali ha assicurato che i vaccini sono sicuri e non causano alcuna conseguenza. E poi ha aggiunto: “Ma il problema non si pone visto che i vaccini non ci sono”.

Classifica vaccini anti-Covid in Europa: Italia al terzo posto dietro Regno Unito e Germania

Qual è il Paese europeo in cui finora sono stati somministrati più vaccini anti-Covid? Ce lo dice una classifica riportata dal Daily Mail e aggiornata al 26 gennaio 2021. Al primo posto c’è il Regno Unito che finora ha fatto 7.330.000 vaccini. Ricordiamo che il Regno Unito è partito con i vaccini prima degli altri paesi Ue, con la prima dose somministrata l’8 dicembre. In Italia il primo vaccino è stato fatto il 27 dicembre, 20 giorni dopo insomma.

Al secondo posto della classifica c’è la Germania che di vaccini anti Covid finora ne ha fatti 1.920.000. Ma nonostante il ritardo e le dosi che non stanno arrivando nei tempi prestabiliti, l’Italia è comunque al terzo posto con 1.490.000 vaccini fatti dal 27 dicembre al 26 gennaio. Sono tutti stati somministrati a medici, infermieri e personale sanitario. Un settore che però conta 2 milioni di persone quindi si finirà a febbraio, mese dedicato agli over 80 che però dovranno attendere.