Fuori dal Coro, Daniela Martani furiosa con Mario Giordano. Ecco perché

ROMA – A Fuori dal Coro Mario Giordano fa infuriare Daniela Martani mostrando le immagini di un pastore che tosa una pecora.

“Guardate il sangue – dice Daniela Martani – la state torturando. Ma di che stiamo parlando, lo fate pure vedere in diretta. Complimenti per questo spettacolo indegno. La pecora non può decidere niente, l’avete tosata contro la sua volontà”.

Vittorio Feltri e le sardine.

Vittorio Feltri, anche lui ospite di Fuori dal Coro, questa volta ha messo sotto tiro le Sardine: “Non abbiamo mai sentito un programma – ha esordito il direttore di Libero in collegamento con Mario Giordano -, non abbiamo mai sentito una decisione seria da parte delle Sardine. Io li ascolto così come quando vado all’osteria e sento i discorsi degli ubriachi. I loro discorsi sono divertenti, ma insensati”.

Vittorio Feltri: “Ho avuto una relazione con una politica di Forza Italia”

Vittorio Feltri, intervistato da Un Giorno da Pecora, svela: “Se ho avuto una relazione con una politica? Sì, di Forza Italia. Fare il nome? Ma le pare che dico il nome?”.

“Chi è di sinistra in Italia? Nessuno. La cosiddetta sinistra finta non si rivolge più alle case popolari ma agli attici. Da ragazzo sono sempre stato socialista ma avevo pensieri di destra”, dice il direttore di Libero. “Ora tutti dicono che sono di destra ma ho pensieri di sinistra, pensieri osceni. Sono convinto che l’eccesso di liberismo senza regole ferree abbia portato alla trascuratezza totale e all’abbandono della socialità: è un pensiero di sinistra, del quale mi vergogno”.