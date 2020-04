Fuori dal Coro, Mario Giordano si scusa per le parole di Feltri sui meridionali

ROMA – Mario Giordano si scusa e prende le distanze dalle parole pronunciate una settimana fa a Fuori dal Coro da Vittorio Feltri (“Non credo ai complessi di inferiorità, credo che in molti casi i meridionali siano inferiori“).

Giordano ha aperto la puntata della sua trasmissione cancellando simbolicamente i confini tra regioni su uno dei suoi classici cartelloni.

“L’Italia – dice Giordano – è una, gli italiani sono italiani, non ci sono differenze, gli italiani insieme usciranno da questa situazione”.

“Non ci sono differenze tra italiani, figuriamoci se ci possono essere superiori o inferiori, non esiste”.

L’ex direttore del TG4 ha poi aggiunto:

“Vittorio ha detto una cosa che – per come è uscita, per come è stata interpretata – è evidente che non sta né in cielo né in terra e non può appartenere a nessuno di noi. Non a me o a nessuno che lavora in quest’azienda”.

Infine ecco le scuse vere e proprie:

“Se io la scorsa settimana non sono stato abbastanza chiaro nel prendere le distanze da quella frase, chiedo scusa. L’ho già chiesto in settimana in tutti modi, chiedo scusa un’altra volta. Scusa perché non ho preso le distanze”.

E ancora:

“Ma sia chiaro: una frase sbagliata detta da un’altra persona non può oscurare le voci fuori dal coro, le inchieste che abbiamo fatto, le persone cui abbiamo rotto le scatole.

Diamo fastidio quando denunciamo le lentezze della burocrazia, gli sprechi della sanità, la lentezza delle istituzioni.

Questo noi continueremo a farlo, non può essere cancellato da una frase sbagliata detta da un’altra persona”. (Fonte: Fuori dal Coro).