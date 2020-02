Nella scena politica attuale, dice Feltri, “Matteo Renzi si è confermato il più furbo di tutti, in un solo colpo ne ha fatti fuori 4. Può piacere o non piacere, ma il ragazzo è sveglio”. C’è spazio per parlare del ‘confronto a distanza’ con Lilli Gruber. “Su 4 ospiti” nella sua trasmissione “3 sono di sinistra e il disgraziato di destra fa molta più fatica e quando apre la bocca viene sommerso. E lei rimane indifferente. Come dice Crozza, ho fatto 3 righe fattuali… Non c’è niente di male a essere di sinistra, ma lo dica…”.

“La signora Gruber – continua – ha parlato di andropausa grave, ma non è una patologia. L’andropausa ce l’hanno tutti quelli che invecchiano: l’unico modo per evitarla è morire. E’ stata un’offesa sessista”.

Fonte: Un Giorno da Pecora.