Gabriel Garko, domenica 3 ottobre sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Dopo aver fatto coming out poco più di un anno fa, l’attore torinese svelerà di avere un nuovo fidanzato con il quale vuole mettere al più presto su famiglia.

Gabriel Garko, dopo Gaetano ha un nuovo fidanzato

Dopo la storia finita male con Gaetano, giovane hair stylist di Milano, Garko ha ritrovato l’amore con un uomo di 36 anni. Di lui però non si conoscono troppi dettagli: a non volerli svelare è Garbiel Garko stesso. L’unica cosa che si sa è che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

La loro relazione è iniziata da poco e sta procedendo a gonfie vele. Gabriel che ha 49 anni, vorrebbe metterci su famiglia insieme ed avere dei figli.

Gabriel Garko alla Toffanin: “Entro l’anno prenderò una decisione importante”

“Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo” ha dichiarato Garko alla Toffanin. Il tema è il desiderio di diventare padre: “Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare”.