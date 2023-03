Gabriel Garko, chi è l’attore e modello “più bello d’Italia”

Un personaggio come Gabriel Garko non ha bisogno di troppe presentazioni. E’ uno degli attori più noti del panorama televisivo italiano, premiato nei primi anni Novanta come il più bello d’Italia. La sua carriera poi si lega al piccolo schermo, con fiction di successo come Il peccato e la vergogna e L’onore e il rispetto. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’attore.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Gabriel Garko

Dario Gabriel Oliviero, noto come Gabriel Garko, è nato a Torino il 12 luglio del 1972. Ha 50 anni. E’ figlio di Claudio Oliviero, pasticciere vicentino, e Isabella Garchio. Ha due sorelle maggiori, Nadia e Sonia, e una minore, Laura. Nel 1990 vince il titolo di Mr. Settimo Torinese e l’anno successivo vince il titolo del concorso Il più bello d’Italia. Nello stesso periodo svolge il servizio militare nell’Arma dei carabinieri. Realizza poi diversi fotoromanzi e prende parte al corpo di ballo di Scherzi a parte nel 1993. Nel 1995 fa il suo esordio come attore nel cortometraggio Troppo caldo.

Relazioni, coming out, Instagram e vita privata

L’attore ha avuto diverse relazioni, come quella breve con l’attrice Manuela Arcuri. Ha poi avuto una storia con Eva Grimaldi, con la quale ha convissuto per otto anni e una con Adua Del Vesco, entrambe presumibilmente finte. Si è parlato poi di un presunto flirt con Serena Autieri nel periodo della fiction L’onore e il rispetto.

L’attore, durante il Grande Fratello VIP nel 2020, ha fatto coming out parlando di una lunga relazione con un uomo di nome Riccardo. Più di recente Garko ha avuto una storia con l’attore e ballerino Gabriele Rossi e una con Gaetano Salvi, più giovane di lui di 25 anni. Attualmente sembra essere legato a un uomo, Mattia M, di cui non si sa praticamente nulla. L’attore vive a Zagarolo, in una villa in provincia di Roma. Profilo Instagram: gabrielgarko_official.

La carriera di Gabriel Garko

Dopo aver lavorato come modello di fotoromanzi, Garko inizia a recitare con regolarità in molte fiction che lo hanno reso celebre come Il bello delle donne, L’onore e il rispetto, Il sangue e la rosa, Non è stato mio figlio e Il peccato e la vergogna. Al cinema ha lavorato in diversi film come Le fate ignoranti (2001), Senso ’45 (2002), Una moglie bellissima (2007) e Incompresa (2014). Nel 2016 è stato co-conduttore del Festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea.

