ROMA – Weekend di relax per Gabriel Garko e l’amico Gabriele Rossi. I due sono stati fotografati da Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, alle terme di Saturnia, in Toscana.

I due attori si sono conosciuti durante le riprese della fiction L’onore e il rispetto e da allora sono diventati inseparabili: trascorrono spesso le vacanze insieme, e così hanno approfittato di alcuni giorni di pausa dal set per rilassarsi, tra piscine termali e passeggiate nei borghi toscani.

Una nuova parentesi di relax per Garko, reduce da una vacanza in montagna con l’amica Eva Grimaldi (di cui sarà testimone di nozze) e la sua futura moglie imma Battaglia.

Ormai archiviata la relazione con Adua Del Vesco, Gabriel Garko, 46 anni, ha detto di aver ritrovato la serenità: “Ho trovato una pace interiore che prima tutto sommato non avevo grazie a persone amiche e a libri sul pensiero e sulla fisica quantistica – ha dichiarato di recente in una intervista a Chi -. Ho tagliato via i rami secchi, ho messo virgole dove serviva un punto e vicino a me ho scelto di avere solo due tipi di persone: quelle con le quali sto bene e condivido tutto e quelle di cui beneficio a uso e consumo”. (Fonte: Chi)