Gabriel Garko e Gabriele Rossi, solo amici? Paparazzati insieme dal settimanale Voi

ROMA – Gabriele Rossi e Gabriel Garko sono solo amici? O c’è qualcosa di più, come ipotizzato negli ultimi tempi dai soliti “mastini del gossip”? Difficile da capire. L’attore torinese continua a ripetere di essere soltanto legato a Rossi da un rapporto di amicizia. Loro però vengono avvistati sempre più spesso insieme, come dimostrano queste immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Voi diretto da Lorella Ridenti.

I due attori sono in giro per le vie di Milano. È un anno circa che si rumoreggia su una relazione fra i due. Senza però che ci siano riscontri effettivi anche perché i diretti interessati sono stati sempre abbastanza rapidi nel negare un coinvolgimento sentimentale. Amicizia, quella vera, soltanto questo li legherebbe.

“Non sono sposato – aveva detto in una recente intervista fatta da Mara Venier a Domenica In lo stesso Garko– e se mi dovessi sposare a questo anello che già ho se ne aggiungerebbe un altro. Questa è una fede a cui tengo tantissimo e l’unico dito in cui entra è questo”. La domanda era nata dopo la pubblicazione di altre foto dove Gabriel mostrava un anello al dito che sembrava una fede nuziale. A questo punto solo i diretti interessati potranno far capire come stanno realmente le cose fra loro. Amore, amicizia, qual è la verità? (Fonte: Voi).