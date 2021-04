Gabriel Garko, suo padre Claudio è morto. Grave lutto per l’attore torinese: l’annuncio arriva su Instagram con un post in cui appare la foto di Claudio Oliviero, questo il nome del padre, un ex pasticcere orginario di Vicenza.

Gabriel Garko, il triste messaggio per il padre morto

Il padre dell’attore è morto per malattia. Era da diverso tempo infatti che non stava bene. “Ciao papà, fai buon viaggio” scrive Gabriel a corredo di una foto in cui si vede il padre giovane. L’immagine rivela una straordinaria somiglianza con il figlio.

Gabriel Garko, il padre Claudio malato da tempo

Claudio Oliviero combatteva contro la malattia, come dichiarato dallo stesso Garko ma non si conoscono ulteriori dettagli. Nei mesi scorsi, Garko raccontò di come la famiglia reagì al suo coming out avvenuto lo scorso ottobre e di come fu difficile affrontare il caos mediatico che ne originò, in un momento così delicato per la salute di suo papà.

“Mia mamma e mio papà – aveva spiegato Gabriel – sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure, anzi mi hanno sempre aiutato e coperto”. Gabriel Garko, il cui vero nome è Dario Gabriel Olivero, è il terzo di quattro figli nati da papà Claudio e mamma Isabella. L’attore ha due sorelle maggiori, Nadia e Sonia e una minore, Laura.

Gabriel Garko, i messaggi di condoglianze dagli amici di sempre

Tra i messaggi di condoglianze spicca quello di Asia Argento (vedi foto), che scrive: “Ti stingo forte amico mio”. “Gabriel avevi bisogno di un buon angelo, ora ce l’hai non dimenticarlo mai”, scrive Eva Grimaldi. “Un abbraccio fortissimo. Mi dispiace tanto ! Ti voglio bene“, aggiunge Adua Del Vesco. Sia Adua sia Eva sono state due finte storie d’amore usate da Gabriel in questi anni per nascondere la sua omosessualità uscita fuori nel recente coming out.