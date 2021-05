Gabriele Cirilli chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata e carriera

Chi è Gabriele Cirilli, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata e carriera. Gabriele Cirilli infatti è tra gli ospiti di Top Dieci, il programma condotta da Carlo Conti e in onda ogni venerdì sera su Rai Uno in prima serata.

Dove e quando è nato, età e biografia di Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli è nato a Sulmona il 12 giugno del 1967 e ha 53 anni di età. E’ un comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore italiano. Diplomatosi presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti, lavora in teatro, cinema e televisione, dove appare per la prima volta nel 1986 come concorrente a Il gioco delle coppie condotto da Marco Predolin. Debutta nel programma Seven Show nei panni del maestro d’orchestra Mino di Vita.

Gabriele Cirilli poi diventa popolare grazie alla partecipazione a varie edizioni di Zelig, all’inizio vestendo i panni della borgatara romana Kruska, l’amica di Tatiana, da cui nasce il tormentone Chi è Tatiana?!?…, che dà anche il titolo, oltre che a un libro omonimo e ad uno spettacolo teatrale, al film Chi è Tatiana (2001), regia di Roberto Campili. Qui la carriera completa di Gabriele Cirilli.

Moglie, figli e vita privata di Gabriele Cirilli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gabriele Cirilli a 18 anni si è fidanzato con Maria De Luca, che ha in seguito sposato e dalla quale ha avuto un figlio, Mattia (2001). Nella primavera del 2012 Cirilli partecipa come concorrente alla prima edizione talent di Rai1 Tale e quale show nelle vesti di Pino Daniele (prima puntata), Luciano Pavarotti (seconda puntata), Giusy Ferreri (terza puntata). Poi Freddie Mercury (quarta e ultima puntata) arrivando alla fine 3º dietro a Serena Autieri e Enzo Decaro. È l’unico concorrente a essere confermato in gara per la seconda edizione del programma.

Gabriele Cirilli e il ricordo per la madre

Due anni fa intervistato da Caterina Balivo, ospite del programma “Vieni da me”, Gabriele Cirilli non ha saputo trattenere le lacrime appena ha iniziato a parlare della madre Augusta, morta da poco: “Una mamma eccezionale – racconta – Lei mi accompagnava dovunque perché voleva che io facessi questo lavoro perché aveva capito che c’era un talento particolare […] ha fatto del bene a tutti […] anche nei momenti in cui non stava molto bene, pensa, disse al medico ‘Posso andare domenica prossima al supermercato per il banco alimentare?’ Per farti capire anche in quei momenti pensava agli altri”.