Gabriele Cirilli chi è: età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, tifo, Chi è Tatiana?, Tale e quale Show. Il comico è ospite nelle puntata odierna de I Soliti Ignoti, il quiz di Rai Uno condotto da Amadeus in onda dalle 20,35.

Età, Dove è quando nato: la biografia di Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli è nato a Sulmona (L’Aquila), il 12 giugno 1967, ha 54 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Ha iniziato la sua carriera come artista di cabaret durante gli anni ’80. Nel 1986 si diploma al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti. Dal 1992 lavora in teatro, cinema e televisione, dove ha debuttato nel 1988 in un ruolo di coppia con Marina Suma nel gioco condotto da Marco Predolin.

Moglie e figli: la vita privata di Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli è sposato con Maria De Luca conosciuta ai tempi del liceo. Da lì non si sono mai più lasciati, sposandosi e dando alla luce Mattia nel 2001. La moglie è stata nella sua vita prima una farmacista, poi ha intrapreso la carriera da produttrice teatrale seguendo il marito a Milano. Adesso vivono in Brianza. Cirilli ha ammesso, durante una ospitata a Vieni da Me, di essere immensamente grato a sua moglie, la donna che lo ha salvato dalla malattia e, di fatto, ha lanciato la sua carriera.

La depressione

Nella trasmissione Gabriele Cirilli ha infatti raccontato a Caterina Balivo di aver sofferto di una brutta depressione, causata dal suo lavoro. Non riusciva a ottenere dei ruoli e piano piano si è buttato giù, trascorrendo le giornate sul divano in preda alla depressione, mentre sua moglie provvedeva al sostegno della famiglia, sia a livello economico che emotivo. L’attore ha raccontato di essere riuscito a superare questo momento e a trovare la forza per affermarsi nel suo lavoro solo grazie al sostegno da parte della moglie.

La carriera: Zelig, Tale e quale Show, Chi è Tatiana?

In televisione appare per la prima volta nel 1986 come concorrente a Il gioco delle coppie condotto da Marco Predolin. Debutta nel programma Seven Show nei panni del maestro d’orchestra Mino di Vita. La sua popolarità accresce grazie alla partecipazione a varie edizioni di Zelig, dove veste i panni della borgatara romana Kruska, l’amica di Tatiana, da cui nasce il tormentone “Chi è Tatiana?!” che dà anche il titolo, oltre che a un libro omonimo e ad uno spettacolo teatrale, al film Chi è Tatiana (2001).

el 2012 ha partecipato come concorrente alla prima edizione talent di Rai1 Tale e quale show. Programma che lo ha visto protagonista in varie edizioni, tra cui l’ultima, in cui ha superato le 75 imitazioni. Nel 2015 è stato ospite al Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti, nella quale si è esibito in un monologo sulla paura di volare in aereo.

Gabriele Cirilli e la polemica con i tifosi dell’Inter

Nel 2019, dopo averr assistito a Brescia-Inter, Cirilli scrisse su Twitter: “Ma perché pago Sky? Per sentire due interisti che fanno la telecronaca? Ma basta”. Il riferimento era a Fabio Caressa e Beppe Bergomi, telecronisti del match in questione. La replica dei tifosi interisti non si era fatta attendere con commenti di ogni genere. Cirilli, di fedebianconera, aveva replicato il giorno dopo scrivendo: “Ho aspettato un giorno per rispondere a tutti coloro che non sanno essere sportivi. Ho solo detto una mia opinione e vai con gli insulti. I social sono uno sfogo fantastico per i frustrati. Vi voglio bene”.