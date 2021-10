Gabriele Cirilli, chi è. Simpatico, esuberante, sboccato quanto basta ma senza approfittare di facili volgarità: stasera a I Soliti Ignoti, ospite di Amadeus dopo il Tg (Rai1), potremo apprezzare la presenza di Gabriele Cirilli.

Dove e quando è nato, età e biografia di Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli è nato a Sulmona il 12 giugno del 1967. E’ un comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore italiano. Diplomatosi presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti, lavora in teatro, cinema e televisione, dove appare per la prima volta nel 1986 come concorrente a Il gioco delle coppie condotto da Marco Predolin. Debutta nel programma Seven Show nei panni del maestro d’orchestra Mino di Vita.

Gabriele Cirilli poi diventa popolare grazie alla partecipazione a varie edizioni di Zelig, all’inizio vestendo i panni della borgatara romana Kruska, l’amica di Tatiana, da cui nasce il tormentone Chi è Tatiana?!?…, che dà anche il titolo, oltre che a un libro omonimo e ad uno spettacolo teatrale, al film Chi è Tatiana (2001), regia di Roberto Campili.

Moglie, figli e vita privata di Gabriele Cirilli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gabriele Cirilli a 18 anni si è fidanzato con Maria De Luca, che ha in seguito sposato e dalla quale ha avuto un figlio, Mattia (2001).

Nella primavera del 2012 Cirilli partecipa come concorrente alla prima edizione talent di Rai1 Tale e quale show nelle vesti di Pino Daniele (prima puntata), Luciano Pavarotti (seconda puntata), Giusy Ferreri (terza puntata).

Poi Freddie Mercury (quarta e ultima puntata) arrivando alla fine 3º dietro a Serena Autieri e Enzo Decaro. È l’unico concorrente a essere confermato in gara per la seconda edizione del programma.