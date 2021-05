Gabriele Corsi chi è, età, altezza, moglie, figli, Laura Pertici, vita privata, dove e quando è nato

Chi è Gabriele Corsi, età, altezza, moglie, figli, Laura Pertici, vita privata, dove e quando è nato. Gabriele Corsi è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Gabriele Corsi

Gabriele Corsi è nato a Roma il 29 luglio del 1971 e ha 49 anni di età. E’ un attore, comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e showman italiano, componente del Trio Medusa. Finito il liceo scientifico Cavour di Roma, nel 1990, vince il concorso presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Viene espulso però alcuni mesi dopo a causa di un contrasto con un docente dell’Accademia. Inizia allora una lunga gavetta a teatro, collaborando con “La Libera Associazione degli Attori” e con l’Associazione Nazionale Vittime delle Stragi.

Durante lo spettacolo “Il Giallo è servito” (da lui scritto e diretto) viene notato dal casting de Il maresciallo Rocca, in cui interpreterà ­– nelle prime tre serie – il ruolo del carabiniere Michele Falcetti. Si diploma al Susan Strasberg’s Actor Studio. Nel 1996 si laurea in Scienze Politiche a La Sapienza di Roma con 108/110 di voto. Contemporaneamente inizia la sua avventura radiofonica come membro del Trio Medusa.

Moglie, figli e vita privata di Gabriele Corsi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gabriele Corsi è sposato con la giornalista di Repubblica Laura Pertici e ha due figli: Margherita e Leonardo. È tifoso della Lazio ed è agnostico. Dal 2012 al 2015 ha tenuto un blog per Il Fatto Quotidiano. Da lunedì 4 gennaio 2016 conduce il suo primo programma in solitaria, Take me out – Esci con me, trasmesso da Real Time. Visto il successo di ascolti, il programma sbarca in prima serata ogni martedì alle 21.00

A partire dal 7 novembre 2016 viene arruolato come comico della trasmissione Cartabianca in onda su Rai 3, sia nella versione quotidiana sia in quella di prima serata. Dal 26 aprile 2017 conduce in prima serata su Real Time Piccoli giganti. Nel 2018 conduce Boss in incognito su Rai 2 e nell’estate dello stesso anno è al timone di Reazione a catena – L’intesa vincente nel preserale di Rai 1. In autunno, poi, conduce B come Sabato nel sabato pomeriggio di Rai 2, ed è invitato nella maratona Telethon.

Altezza e peso di Gabriele Corsi

Gabriele Corsi è alto 1.84 metri e pesa 78 chili. Dall’autunno 2019 torna a Discovery per condurre il nuovo game show Deal With It – Stai al gioco sul Nove, e nel 2021 la nuova stagione de Il contadino cerca moglie sulla piattaforma streaming Discovery+. Nello stesso anno affianca Cristiano Malgioglio al commento della finale dell’Eurovision Song Contest su Rai 1.