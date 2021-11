Gabriele Corsi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, Trio medusa, Eurovision, dove vive, biografia e carriera. L’attore comico Gabriele Corsi conduce questa sera 17 novembre il programma Prodigi – La musica è vita. Il programma, che Corsi conduce al fianco di Serena Autieri, è in onda su Rai1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Gabriele Corsi

Gabriele Corsi è nato a Roma il 29 luglio del 1971. Ha 5o anni. Dopo il liceo scientifico Cavour di Roma, nel 1990 vince il concorso presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Viene poi espulso alcuni mesi dopo a causa di un contrasto con un docente dell’Accademia. Inizia così una lunga gavetta a teatro. Durante lo spettacolo Il Giallo è servito, da lui scritto e diretto, viene notato dal casting de Il maresciallo Rocca, in cui interpreterà il ruolo del carabiniere Michele Falcetti. Si diploma al Susan Strasberg’s Actor Studio e nel 1996 si laurea in Scienze Politiche a La Sapienza di Roma.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, curiosità, vita privata di Gabriele Corsi

Corsi è sposato con la giornalista di Repubblica Laura Pertici. La coppia ha due figli, Margherita e Leonardo. Profilo Instagram: gabrielelelecorsi. Corsi vive a Roma.

Non si conoscono invece i guadagni dell’attore: “Gran parte di quello che guadagno me lo spendo in viaggi”, ha raccontanto in un’intervista a Vanity Fair. E’ un grande tifoso della Lazio. Ha dichiarato di essere agnostico. Dal 2012 al 2020 ha tenuto un blog per Il Fatto Quotidiano.

Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Contest 2021, Corsi si è spogliato in diretta tv insieme a Cristiano Malgioglio.

La carriera di Gabriele Corsi

Corsi inizia la sua carriera radiofonica come membro del Trio Medusa, con il quale conduce dal 2001 il programma di Radio Deejay Chiamate Roma Triuno Triuno. Nel 2016 conduce il suo primo programma in solitaria, Take me out – Esci con me.

Nel 2018 Corsi conduce Boss in incognito su Rai2 e nell’estate dello stesso anno è al timone di Reazione a catena – L’intesa vincente. Conduce nel 2021 la nuova stagione de Il contadino cerca moglie e nello stesso anno affianca Cristiano Malgioglio al commento della finale dell’Eurovision Song Contest.

