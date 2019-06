ROMA – Non migliorano le condizioni di Gabriele Marchetti, il concorrente di “Ciao Darwin” rimasto paralizzato a seguito di una caduta sui rulli durante una delle prove del programma. A riferirlo è il settimanale “Oggi”.

“Le sedute in palestra sulle macchine per la rieducazione motoria – racconta il settimanale – finora non hanno dato risultati apprezzabili e a più di due mesi dall’incidente avvenuto il 17 aprile, Gabriele riesce a muovere solo le dita del piede sinistro e a ruotare l’avambraccio destro. Mentre l’inchiesta aperta dalla procura di Roma cerca di accertare l’effettiva pericolosità dei macchinari e dei giochi utilizzati dai concorrenti, Paolo Bonolis, conduttore del programma, e la moglie Sonia Bruganelli titolare della società di produzione, sono costantemente in contatto con Simone Marchetti, unico figlio di Gabriele, per avere informazioni di prima mano sull’evoluzione del quadro clinico”.

Fonte: Oggi.