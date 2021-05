Gabriella Ferri chi era, come è morta, altezza, ex marito Seva Borzak, figli, vita privata, figlio Seva junior, vero nome, biografia e carriera (foto Ansa)

Gabriella Ferri chi era, come è morta, altezza, ex marito Seva Borzak, figli, vita privata, figlio Seva junior, vero nome, biografia e carriera dell’ex cantautrice italiana di musica leggera.

Dove e quando è nata, quando è morta, altezza, vero nome e biografia di Gabriella Ferri

La cantante è nata a Roma il 18 settembre 1942 ed è morta a Corchiano il 3 aprile 2004. Non abbiamo alcuna informazione precisa né sul peso, né sull’altezza.

Maria Gabriella Ferri – questo è il nome completo – è stata una cantautrice italiana di musica leggera, nota per le interpretazioni delle canzoni popolari romane e napoletane, oltre che attrice teatrale.

L’ex marito Seva Borzak, i figli: vita privata di Gabriella Ferri

Sposa Giancarlo Riccio il 20 giugno del 1967. Si trasferisce con lui a Kinshasa dove è destinato a prestare servizio, ma soffre la forzata inattività e dopo neanche un anno convince il marito a chiedere il rientro anticipato a Roma. Il matrimonio non dura però a lungo e, dopo una serie di separazioni e riconciliazioni, termina definitivamente nel 1970.

Nel 1972 a Caracas, durante una sua tournée in America Latina, conosce Seva Borzak, presidente della divisione sudamericana della RCA, che sposò nello stesso anno, e da cui avrà l’unico figlio, Seva junior.

Gabriella Ferri, come e dove è morta: le cause del decesso

Il 3 aprile 2004 Gabriella Ferri morì in seguito alla caduta da una finestra della sua casa di Corchiano (VT). Come scrive Wikipedia, la famiglia ha sempre smentito ogni ipotesi di suicidio (già tentato dalla cantante nel 1975, dopo la morte del padre Vittorio), ipotizzando che l’incidente possa essere stato conseguenza di un malore, causato magari dai medicinali antidepressivi di cui la cantante faceva uso.

La famiglia, inoltre, ha tenuto a precisare che non è stato lasciato nessun biglietto di addio. E che la cantante avrebbe dovuto partecipare, il lunedì successivo, a un programma televisivo, al quale non intendeva assolutamente mancare. (Era una puntata del Maurizio Costanzo Show, organizzata dal suo intimo amico Maurizio Costanzo in suo onore).