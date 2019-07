LOS ANGELES – Gabrielle Carteris, a pochi giorni dalla messa in onda del revival di Beverly Hills 90210, che interpreta proprio Andrea Zuckerman nella serie più famosa degli anni 90, è finita nei guai, accusata di truffa. Secondo quanto riporta Variety, sembra che l’attrice, presidente del sindacato SAG-AFTRA, abbia violato le regole sindacali nella campagna per la sua rielezione.

La Carteris è presidente dal 2016 dello Screen Actors Guild, il sindacato che rappresenta più di 160mila attori. Proprio in questi giorni si sta tenendo la campagna per l’elezione del nuovo presidente ma la corsa dell’attrice 58enne potrebbe concludersi in anticipo. Infatti, l’avvocato Robert Allen, ha chiesto il suo ritiro per evitare una causa federale.

Variety ha pubblicato una lettera inviata dall’avvocato dove quest’ultimo rivela che la donna ha usato informazioni confidenziali per rendersi protagonista dell’accordo sindacale siglato con Netflix. Inoltre il legale accusa la Carteris di aver usato fondi del sindacato per promuovere la sua candidatura. Per questo Allen minaccia un’ingiunzione e un risarcimento danni se la 58enne non ritirerà la sua candidatura entro dieci giorni.

Gabrielle Carteris si è però dichiarata innocente: “Ci risiamo. Ogni volta che c’è un’elezione possiamo contare sul Membership First (la fazione a lei avversa) associati che presentano accuse infondate mandando in fumo le quote associative dei nostri membri. Questo è solo un altro cinico stratagemma che non arriverà a nulla e possiamo aggiungerlo alla lista di oltre un milione di dollari che il sindacato ha già speso per gestire le sue ridicole acrobazie”. (fonte VARIETY)