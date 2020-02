ROMA – Gaffe di Amadeus a I soliti Ignoti. Il conduttore, reduce dalla gloriosa esperienza del Festival di Sanremo, ha avuto come ospiti al suo programma preserale Rai Margherita Mazzucco e Gaia Girace, protagoniste della serie tv L’Amica geniale 2, tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

“Nel girare questa serie voi siete fantastiche. Che effetto, cioè, avete incontrato una difficoltà maggiore rispetto a quello che fate normalmente, nel vostro lavoro di attrici, o è stato un ruolo ideale per voi?”, ha domandato il conduttore alle due giovanissime attrici. Le due giovani hanno risposto gentilmente ricordando che per loro si trattava della prima esperienza, e che hanno comunque avuto delle difficoltà perché “interpretare ragazze degli anni Sessante è stata abbastanza complicato perché dovevamo entrare nell’idea che alcune cose che noi ragazze moderne facciamo adesso non le potevamo fare prima”.

Al che Amadeus ha replicato sorpreso: "Questa è la vostra prima esperienza come attrici? E' incredibile. Brave proprio. Quindi forse è la maniera migliore per essere naturali".