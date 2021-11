Gaia Bermani Amaral chi è, età, compagno, figli, vita privata, pubblicità, film, carriera e biografia

Chi è Gaia Bermani Amaral: età, compagno, figli, vita privata, pubblicità, film, carriera e biografia dell’attrice italo-brasiliana ospite oggi, 9 novembre, a Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2.

Dove e quando è nata, età e biografia di Gaia Bermani Amaral

Gaia Bermani Amaral nasce a San Paolo in Brasile il 16 settembre 1980 (età 41 anni) da madre italiana e padre brasiliano. Attratta dal mondo della moda, si trasferisce ben presto in Italia per dedicarsi alla carriera da modella. Il successo arriva nel 2000, quando la Tim sceglie Gaia per il suo spot ambientato su una barca a vela. L’anno successivo approda in televisione come conduttrice nel programma Stracult di Rai 2 e affianca Alvin alla conduzione di Mosquito. Continua a sfilare per importanti marchi, ma allo stesso tempo inizia la sua avventura in televisione. Conduce altri programmi tv come Fiesta nel 2003, Stella del Sud su Rai 1, Ma chi ce lo doveva dire? nel 2005 su Canale 5 e Bi-Live.

La carriera come attrice di Gaia Bermani Amaral

Nel 2005 esordisce sul grande schermo nel film di Roberto Faenza, I giorni dell’abbandono, tratto da un romanzo della scrittrice Elena Ferrante. Accanto alla giovane attrice nel cast anche Luca Zingaretti e Margherita Buy. Altri film al cinema sono Polvere del 2009 e Malati di sesso, commedia sentimentale del 2018.

La Amaral si è cimentata anche nei ruoli da attrice in serie tv: nel 2007 è nel cast di Donne sbagliate, miniserie su Canale 5 con Manuela Arcuri e Nancy Brilli. Nel 2011 è protagonista nella serie tv francese Xanadu – Una famiglia a luci rosse. Il telefilm che però le ha fatto acquisire grande notorietà è Un passo dal cielo con Terence Hill, nella quale ha recitato per le prime due stagioni. Nel 2021 è protagonista del film drammatico su Netflix L’ultimo paradiso con Valentina Cervi e Riccardo Scamarcio.

Compagno, figli e vita privata di Gaia Bermani Amaral

Gaia è stata legata allo scrittore Roberto Cotroneo. Insieme a lui hanno scritto e realizzato il suo primo libro per bambini, una raccolta di favole intitolata Le fate dell’arcobaleno ispirata dalla sua terra natale, il Brasile. Realizzato con l’Unicef, il libro ha avuto il fine di raccogliere fondi per i bambini della Siria. Ora è legata al regista lucano Rocco Ricciardulli, anche lui circa vent’anni in più dell’attrice. Gaia non ha figli.