Gaia Cascino ha lasciato Il Collegio per una crisi di nervi: “Rivoglio la mia vita, non ho più forze” (foto da video)

Il Collegio perde i pezzi, Gaia Cascino ha deciso di abbandonare la trasmissione televisiva della Rai nel corso della terza puntata. Nel corso di questo format, recita il ruolo dell’alunna ma nella vita di tutti i giorni lavora come parrucchiera. E’ stata selezionata per la sua capacità di stare davanti alle telecamere ma è durata solamente tre puntate.

Gaia Cascino lascia Il Collegio per tornare a lavorare come parrucchiera

Infatti alla fine Gaia si è arresa al termine di una vera e propria crisi di nervi:

“Mi sono vergognata del mio nervosismo ma se fossi rimasta avrei vissuto altri momenti così. Voglio riprendermi la mia vita di prima visto che mi manca troppo. Non ho più le forze per rimanere in questo programma tv”.

La mamma ha provato a convincerla a restare ne Il Collegio ma lei non ha voluto ascoltare ragioni:

“Mi dispiace mamma ma non ce la faccio più! Il Collegio e i libri non fanno per me. Preferisco tornare a lavorare. Il preside mi conosce come l’albero ginecologico (genealogico, ndr) da quante volte mi ha visto”.

Cos’è Il Collegio

Il collegio è un docu-reality trasmesso da Rai 2 dal 2 gennaio 2017, basato sul format britannico That’ll Teach ‘Em di Channel 4.

Nelle prime tre edizioni e nella quinta e sesta è commentato dalla voce di Giancarlo Magalli, mentre nella quarta è commentato dalle voci di Eric Alexander e Simona Ventura; è inoltre intervallato da alcuni intermezzi storici delle Teche Rai. È stato replicato su Rai Gulp e all’estero su Rai Italia.