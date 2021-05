Gaia Gozzi chi è, età, altezza, fidanzato Daniele Dezi, figli, vita privata, Boca con il featuring di Sean Paul, vero nome, biografia e carriera della cantante campionessa in carica di Amici di Maria De Filippi. La Gozzi sarà proprio l’ospite della finalissima di Amici 20. Lei ha vinto l’edizione dell’anno scorso. Tra i cantanti, il favorito per il successo finale è Sangiovanni.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Gaia Gozzi

Gaia è nata a Guastalla il 29 settembre 1997 (età 23 anni). E’ alta 168 cm ma non abbiamo informazioni sul suo peso. Il suo nome da cantante è semplicemente Gaia. Invece il suo nome completo, quello di battesimo, è Gaia Gozzi. E’ molto popolare sui social network.

Il fidanzato Daniele Dezi, i figli: vita privata di Gaia Gozzi

Gaia è fidanzata con Daniele Dezi e non dovrebbe avere figli. Daniele Dezi è conosciuto nel mondo dello spettacolo come Orang3. Ha portato avanti diverse collaborazioni con Coez ed Achille Lauro, oltre ad essere uno dei componenti del duo di producer Frenetik&Orang3. Per il resto, non abbiamo altre informazioni sulla vita privata di Gaia perché è molto riservata.

Gaia Gozzi, dal trionfo ad Amici a Boca con il featuring di Sean Paul

Sono anni magici per la cantante. Come abbiamo detto, ha vinto la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Quindi è la campionessa in carica in attesa di conoscere il nome del nuovo vincitore del programma tv. Uno dei suoi progetti artistici più importanti è la canzone Boca con il featuring di Sean Paul.