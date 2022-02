Gaia Gozzi chi è: età, altezza, peso, carriera e canzoni, vita privata, fidanzato, Sanremo 2021, sorelle, mamma

Gaia Gozzi parteciperà questa sera a Sanremo. La cantante torna al Festival dove l’anno scorso arrivò 19esima con il brano Cuore amaro, ma non per salire sul palco del Teatro Ariston. La sua presenza non era prevista ma è stata chiamata all’ultimo moento per sostituire i Coma_Cose. Il duo doveva esibirsi sulla Costa Toscana in rappresentanza degli artisti dello scorso anno. I Coma_Cose non saranno però a Sanremo per motivi di salute: hanno infatti contratto il Covid ed ora sono in quarantena.

Dove e quando è nata, età, altezza e peso: la biografia di Gaia Gozzi

Gaia Gozzi, nota semplicemente come Gaia, è nata a Guastalla in provincia di Reggio Emilia il 29 settembre 1997. E’ una cantante italo-brasiliana (sua mamma è originaria del Brasile), ha 24 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. E’ alta 168 centimetri, e pesa circa 55 chili. Su instagram vanta 854mila follower. E’ cresciuta a Viadana in provincia di Mantova. Oltre a quello italiano ha anche il passaporto brasiliano e parla fluentemente il portoghese.

Fidanzato, figli, genitori e sorelle: la vita privata di Gaia Gozzi

Gaia Gozzi, attualmente è fidanzata con Daniele Dezi Orang3, produttore musicale, autore, musicista che fa parte del blasonato duo Frenetik & Orang3 che collabora con molti artisti, da Achille Lauro a Salmo. Di lui, a Verissimo ha detto: “Sono fidanzata e felicissima. Lui è molto più discreto, sulle sue, è una persona molto speciale, ha un cuore enorme ed è figo!”. I due non hanno figli.

I genitori della giovane cantante sono separati, ma lei è molto legata a entrambi. Sua madre, Luciana Piza Toledo, ha 50 anni e tre figli. Gaia ha quindi due sorelle che sono più piccole di lei. Giorgia, 21 anni, e Frida, di appena 10. La mamma è un’ex ballerina di danza classica e contemporanea. Della figlia ha detto: “Siamo tanto fieri di te perché sappiamo quanto per te è stato difficile intraprendere questo percorso. Avevi paura del giudizio delle persone e di essere stigmatizzata come quella dei talent. Hai voluto superare le tue paure e per questo noi siamo felici”.

La carriera di Gaia

Gaia raggiuge la notorietà a seguito della sua vittoria della diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, conseguita dopo essersi classificata seconda alla decima edizione di X Factor.

Nel 2016 partecipa come concorrente alla decima edizione del format televisivo X Factor, entrando a far parte del team di Fedez e classificandosi seconda. Subito dopo pubblica l’ep New Dawns, contenente il singolo omonimo e certificato disco d’oro dalla Fimi.

Nel 2017 diventa la voce della sigla del cartone animato Miraculous con il collega Briga. Nello stesso anno apre i concerti di Giorgia dell’Oronero Tour e pubblicato il singolo Fotogramas. Nel 2019 partecipa ai casting per la diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La cantante compone diversi brani nel corso del programma, racchiusi successivamente nell’album Genesi.

Il 3 aprile successivo la cantante vince l’edizione di Amici, esibendosi nel corso del programma con i brani Chega (cantanto in portoghese), Coco Chanel e Fucsia esordienti nelle settimane precedenti nella classifica italiana, ed inoltre Calma (la reinterpretazione di Chega in italiano), Densa e Mina (reinterpretazione in portoghese di Densa).

Il 22 maggio pubblica la riedizione dell’album in formato fisico, intitolato Nuova Genesi, portando l’album alla terza posizione della classifica Fimi. Poco dopo anche il disco Nuova Genesi ha ottenuto il disco d’oro. Viene inoltre annunciata la partecipazione della cantante allo spin-off Amici Speciali, condotto da Maria De Filippi.

Il 21 agosto esce il secondo singolo dell’album Coco Chanel che ottiene il disco d’oro. Il 17 dicembre è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro, primo estratto dal secondo album in uscita. Dopo essersi classificata al diciannovesimo posto nella classifica generale del festival, collabora nella traccia Luna, facente parte dell’album omonimo della cantante Madame.

Nell’aprile 2021 è presente nel brano Mare che non sei del rapper Rkomi. La rivista Forbes Italia ha inserito la cantante tra i cinque under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria musica. Il 14 maggio 2021 esce il suo nuovo singolo Boca in collaborazione con Sean Paul, secondo estratto dal secondo album.

Il 1 luglio seguente parte la sua prima tournée nazionale FinalmenteinTour. Il 1 ottobre 2021 viene pubblicato il singolo Nuvole di zanzare, anticipazione del nuovo album Alma. Il secondo progetto discografico, che vede la partecipazione di Francesca Michielin, Gemitaiz, Margherita Vicario, Tedua, Selton e Sean Paul, viene pubblicato il 29 ottobre 2021 ed esordisce alla posizione numero 18 della classifica Fimi.

Le influenze musicali di Gaia

Tra le sue influenze musicali internazionali Gaia cita Nina Simone, Beyoncé, Lorde, Goldfrapp e Lykke Li. Tra gli artisti italiani la cantante afferma di ispirarsi a Giorgia, Emma ed Elisa. I lavori della cantante attingono dalla musica latino-americana, dal genere urban e dal pop.