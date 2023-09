Gaia Saponaro, chi è la moglie del ministro Guido Crosetto: lavoro, laurea, origini, figli. Il ministro della difesa Guido Crosetto è stato recentemente fotografato in vacanza in Sardegna con la moglie. Scopriamo qualcosa in più sulla Saponaro, dal lavoro alle origini, dalla laurea al matrimonio con Crosetto.

Gaia Saponaro, origini e matrimonio con Guido Crosetto

La moglie del ministro Crosetto ha origini pugliesi. Non abbiamo informazioni riguardo l’età e l’esatto luogo di nascita. E’ un ex pallavolista. Il ministro e la Saponaro stanno insieme dal 2005 e hanno due figli. Il ministro ha avuto un altro figlio da un precedente matrimonio, quello con una pallavolista della Repubblica Ceca.

Gaia Saponaro, laurea e lavoro

La moglie di Crosetto conduce una vita lontana dai riflettori. Ha due lauree: una in economia aziendale e l’altra in International management, oltra ad un master in Business Administration. La Saponaro parla quattro lingue può vantare esperienze lavorative ad Hong Kong e a Sidney. Lavora nella direzione del Food & Beverage del ristorante Don Pasquale Restaurant & Bar a Roma.